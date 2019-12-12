МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
Экономика
Сегодня, 16:28

ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения в России.

 

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах. Рассматривается также создание совместного предприятия. В случае его создания, оно будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

 

Деятельность предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный предприятием радиочастотный спектр.

 

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей», — рассказал генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян. По его словам, во время пилотных проектов оператор и его партнеры изучили возможности сети и сформулировали рекомендации по использованию частотного спектра.

 

«Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплементарные», — отметил Вермишян.

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