МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды

МегаФон запустит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»), благодаря чему станет возможным автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железнорудного сырья.

Сеть Private LTE, обеспечивающая гарантированное покрытие, безопасность, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных, будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 километра и шириной 3,7 километра, где добыча руды ведется открытым способом.

В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450-ти метров, - технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.

Как сообщает пресс-служба МегаФона, проект предполагает большой объем работ по организации частной сети LTE и обеспечению высочайшего уровня ее доступности. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих. В ЦОДе будет установлено резервируемое ядро сети Private LTE, возведены новые антенно-мачтовые сооружения, проложены волоконно-оптические линии, созданы каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.

МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники, а также обеспечить резервирование и широкий охват покрытия сети.

Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.

Для обеспечения устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.

«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», - подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, – отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина. – Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста».

Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.