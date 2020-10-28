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МегаФон поможет видеосервису START с дальнейшим укреплением позиций на рынке

Экономика
Сегодня, 13:00
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МегаФон приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START.

Вхождение стратегического инвестора позволит START – самому быстрорастущему видеосервису в России – продолжить укреплять позиции на рынке.

Сделка будет реализована в два этапа, в результате доля МегаФона в компании составит 33,8%. ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«START – самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Он сообщил, что МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются.

По словам Геворка Вермишяна, сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.

Аудитория видеосервиса START - более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», - подчеркнула генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени – сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.

START активно развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим оригинальным проектам, которые стали важным шагом признания современного российского контента в мире.

Так, киносериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original.

«Содержанки» - первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives, - на престижном фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение, став первым проектом из России, который завоевал награду.

 

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