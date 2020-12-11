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Мэрия Магнитогорска завышала стоимость работ по благоустройству города

Администрацию Магнитогорска уличили в финансовых нарушениях при выполнении работ по благоустройству города. Проверку мэрии провело Главное контрольное управление Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера.

Проверку провели по вопросу расходования бюджетных средств, которые выделили на благоустройство улиц Магнитогорска.

«По результатам проверки установлены финансовые нарушения, в том числе неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в оплате товаров, работ (услуг) по завышенной стоимости, некачественно выполненных работ, а также неправомерная оплата фактически не выполненных работ по благоустройству», - сообщили в пресс-службе ГКУ Челябинской области.

Главное контрольное управление направило материалы проверки в прокуратуру Челябинской области.