Металлурги ЧЦЗ совершенствуют систему маркировки продукции

В цехе «Комплекс электролиза цинка» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода внедрен новый способ штамповой маркировки товарной продукции

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», способ был предложен работником предприятия плавильщиком Александром Наговицыным в рамках проекта «Фабрика идей» – инструмент Бизнес-системы УГМК. Номера плавок на готовых литых изделиях металлурги набивают вручную. Традиционно для этого использовалась своеобразная печать: металлические заготовки с нужными символами, скрепленные между собой изоляционной лентой. Одной рукой плавильщик прикладывал эту «печать» к горячей поверхности изделия, а другой с помощью молотка пробивал каждый символ. Технология была не только неудобной, но и травмоопасной. Руки маркировщика находились в непосредственной близости от раскаленного металла, а связка ударных штампов в любой момент могла разлететься и поранить плавильщика.

Металлург Александр Наговицын предложил для составления и набивки номера плавки изготовить специальную матрицу, которая позволила бы символам не рассыпаться. Держать этот номерник плавильщик может за длинную ручку, не приближая конечности к горячему металлу. Предложение рационализатора было одобрено и быстро внедрено в технологический процесс. К тому же, при испытаниях матрицы обнаружилось еще одно ее преимущество: если на старой «печати» приходилось пробивать молотком каждую заготовку в связке, то теперь достаточно одного удара в центр номерника. Автор удачной идеи получит от предприятия денежное вознаграждение.