ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Металлурги ЧЦЗ совершенствуют систему маркировки продукции

Экономика
Сегодня, 13:57
Размер текста

В цехе «Комплекс электролиза цинка» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода внедрен новый способ штамповой маркировки товарной продукции

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», способ был предложен работником предприятия плавильщиком Александром Наговицыным в рамках проекта «Фабрика идей» – инструмент Бизнес-системы УГМК. Номера плавок на готовых литых изделиях металлурги набивают вручную. Традиционно для этого использовалась своеобразная печать: металлические заготовки с нужными символами, скрепленные между собой изоляционной лентой. Одной рукой плавильщик прикладывал эту «печать» к горячей поверхности изделия, а другой с помощью молотка пробивал каждый символ. Технология была не только неудобной, но и травмоопасной. Руки маркировщика находились в непосредственной близости от раскаленного металла, а связка ударных штампов в любой момент могла разлететься и поранить плавильщика.

Металлург Александр Наговицын предложил для составления и набивки номера плавки изготовить специальную матрицу, которая позволила бы символам не рассыпаться. Держать этот номерник плавильщик может за длинную ручку, не приближая конечности к горячему металлу. Предложение рационализатора  было одобрено и быстро внедрено в технологический процесс. К тому же, при испытаниях матрицы обнаружилось еще одно ее преимущество: если на старой «печати» приходилось пробивать молотком каждую заготовку в связке, то теперь достаточно одного удара в центр номерника. Автор удачной идеи получит от предприятия денежное вознаграждение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
03.11.20 11:14
Металлурги ЧЦЗ наращивают поставки продукции для авиационно-космической отрасли
Экономика
30.10.20 13:07
Новая электроподстанция пущена в сернокислотном цехе Челябинского цинкового завода
Общество
28.10.20 10:12
Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Общество
19.10.20 16:43
Представитель ЧЦЗ включен в общественный совет министерства экологии Челябинской области
Вчера, 15:26
ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»
Вчера, 14:08
Реализация дорожной программы подходит к концу
Вчера, 12:04
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Вчера, 10:58
ТД ММК и его подразделения завоевали престижные награды конкурсов РСПМ
11.11.20 16:44
ММК получил благодарственную грамоту Всемирной ассоциации стали
11.11.20 12:04
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
10.11.20 17:17
Челябинские районы сэкономили бюджетные средства при заключении контрактов на благоустройство в новом году
10.11.20 12:31
Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест
10.11.20 12:05
Разработки компании «Интерсвязь» успешно конкурируют с зарубежными IT-проектами
10.11.20 11:38
ВТБ нарастил выдачи ипотеки на Южном Урале на 25%
Общество
Сегодня, 10:27
Вторая партия вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область в ноябре
Среда обитания
Сегодня, 13:53
В Законодательном Собрании обсудили проблемы Челябинского бора
Новости
Сегодня, 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
Сегодня, 13:55
Общество
Синичкин день – пришла пора ставить кормушки
Сегодня, 12:24
Общество
«Ростелеком» научит южноуральских подростков противостоять кибермошенникам
Сегодня, 11:57
Общество
В Челябинской области стражи порядка раскрыли секреты тестирования служебных собак
Сегодня, 11:12
Происшествия
Южноуральские полицейские обнаружили два домашних склада с боеприпасами и порохом
Материалы рубрики
Сегодня, 09:16
Экономика
Россельхозбанк дает жителям Челябинской и Курганской областей возможность рефинансировать ипотеку на сельских территориях под 2,7%
Вчера, 15:26
Экономика
ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»
Вчера, 14:08
Экономика
Реализация дорожной программы подходит к концу
Вчера, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
11.11.20 12:04
Экономика
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Теги
ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика