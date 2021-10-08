Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило новый аукцион на строительство дороги от Парижа к поселку Джабык, пострадавшему в июле 2021 года от ландшафтных пожаров.

Эти два населенных пункта всегда связывала только грунтовая дорога. Губернатор Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину, приезжавшему в регион шестого августа 2021 года, с просьбой оказать поддержку в строительстве дороги к поселку Джабык.

По поручению главы государства правительство РФ выделило Росавтодору из резервного фонда 480 миллионов рублей на строительство асфальтовой дороги «Париж - Джабык» протяженностью 18,9 километра.

Основной объем работ планировалось выполнить до конца 2021 года. Был объявлен первый аукцион, в котором срок исполнения контракта указан 15 декабря 2021 года. Но он был признан несостоявшимся (не поступило ни одной заявки). Потенциальные участники подали жалобу в УФАС региона. Они отметили нереальность исполнения сроков контракта - построить дорогу за два месяца в осенне-зимний период.

Миндортранс объявил второй аукцион. «Срок исполнения контракта увеличен до 20 декабря 2021 года. Заявки принимаются до 15 октября», - уточнили в министерстве.

Аукцион назначен на 15 октября.