08.10.2021
Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”
08.10.2021
Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык
08.10.2021
Южноуральцам, не получившим «президентскую» выплату, советуют поторопиться
08.10.2021
Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города
08.10.2021
В Челябинске собрались Необыкновенные люди со всей России
08.10.2021
В Челябинске ожидают нашествие самолетов
Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык
24.09.2021
Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города
22.09.2021
В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова
21.09.2021
Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым
20.09.2021
В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021