В Карталинском районе уточнено число уничтоженных огнем домов и площадь лесов

В Карталинском районе Челябинской области в результате ландшафтных пожаров уничтожен огнем 61 жилой дом, в том числе 51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный. Ранее сообщалось о 72 пострадавших строениях.

Накануне заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков совместно с региональным прокурором Кареном Габриеляном провел оперативный штаб по ситуации в Карталинском районе.

Областная комиссия минстроя продолжает работы по оценке причиненного ущерба. По согласованию с жителями начата расчистка дворов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, из 61 дома определены 38 собственников. Остальные пока или не заявились или не имеют правоустанавливающих документов на недвижимость.

«На сегодня из числа жителей, с которыми удалось переговорить, половина хочет остаться в поселках Джамбык и Запасное, а другие рассматривают возможность переезда», - пояснил министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакдизе.

Напомним, крупные природные пожары в Карталинском районе начались восьмого июня в 12 часов. С «огненной бурей» боролись в течение пяти суток сотрудники МЧС, лесники, фермеры, волонтеры, жители, сотрудники ряда предприятий. В тушении были задействованы более 700 человек, было привлечено 150 единиц техники и авиация.

Предварительная площадь двух природных пожаров на территории Джабыкского участкового лесничества составила 9,5 тысячи гектара, в Парижском участковом лесничестве – 4,5 тысячи гектара.

«По результатам авиамониторинга (12 июля) можно сделать вывод, что внутри периметра есть участки, которые не были повреждены огнем. Где-то прошел только низовой пожар. Примерно пострадало восемь тысяч гектар, покрытых лесом. Более точные цифры будут после детального обследования», - добавил начальник главного управления лесами Сергей Лавров.