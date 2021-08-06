Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в строительстве дороги к поселку Джабык, который пострадал от ландшафтных пожаров в июле 2021 года.

Напомним, в июле ландшафтный пожар оставил без крыши над головой несколько десятков семей в поселках Джабык и Запасное. Сегодня Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и на вертолете совершил облет пострадавших территорий, а затем провел совещание.

Губернатор отчитался президенту о проведенной работе, об оказании помощи пострадавшим.

Алексей Текслер обратил внимание главы государства и на другие проблемы жителей поселка.

«Есть и другая проблема, о которой часто говорят жители. До поселка Джабык нет и никогда не было асфальтовой дороги, только щебеночная, по которой в том числе шла эвакуация людей из зоны пожаров. У нас есть инициатива сделать дорогу полноценной, асфальтобетонной, участок 19 километров», - рассказал Алексей Текслер и попросил Владимира Путина о поддержке в решении этого вопроса. - Прошу Вашей поддержки в этом вопросе».

Кроме того, в Джабыке есть и еще одна проблема – в поселке отсутствует современная инфраструктура для занятия спортом. «Принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык за счет средств регионального бюджета», - рассказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил президента за помощь и внимание к ситуации. По поручению Владимира Путина 102 ребенка, эвакуированных из лагеря «Родничок», отдохнули на Черном море. «Владимир Владимирович, хочу от лица родителей и детей поблагодарить Вас за внимание, к той ситуации, которая у нас сложилась в связи с пожарами. По Вашему поручению 102 ребенка, эвакуированных из детского оздоровительного лагеря, отдохнули в детском центре «Смена» в Анапе и в международном детском центре «Артек» в Крыму», - обратился к главе государства губернатор.

Владимир Путин отметил, что по его данным эвакуация проводилась из двух детских учреждений. «Да, это детские санатории для верхних дыхательных путей. Мы деток эвакуировали, потом вернули назад в санаторий, когда проблема была решена», - уточнил Алексей Текслер и добавил, что отдохнувшие на море дети из лагеря «Родничок», вернулись домой довольные, счастливые.

ФОТО: пресс-служба Кремля