ММК борется с климатическими изменениями

Аудиторская компания BSI (Великобритания) выдала заключение, подтверждающее количественную оценку выбросов парниковых газов Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область).

Магнитогорский металлургический комбинат уделяет большое внимание вопросам изменения климата и проведения оценки выбросов парниковых газов. Заняв активную позицию в части климатической повестки, компания впервые оценила риски, связанные с глобальными климатическими изменениями, выполнив количественную оценку и верификацию прямых и косвенных выбросов парниковых газов за 2019-2020 годы по Scope (область охвата) 1, Scope 2 и Scope 3 для главной производственной площадки в Магнитогорске. Результаты расчёта выбросов были подтверждены аудиторской компанией BSI.

В развитие данного направления в 2021 году проведена инвентаризация источников и количественная оценка выбросов парниковых газов Группы ПАО «ММК». В июле текущего года компанией BSI было выдано положительное заключение о верификации выбросов парниковых газов Группы ПАО «ММК» за 2020 год по Scope 1, Scope 2 и Scope 3.

Деятельность ПАО «ММК по борьбе с климатическими изменениями помогает достичь поставленных целей компании в области экологической, социальной и корпоративной ответственности. В планах ММК – добиться снижения выбросов CO2 на 3,9 миллиона тонн до 2025 года относительно уровня 2020 года.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, снижение выбросов парниковых газов обеспечивается не только использованием наилучших доступных технологий, но и развитием выпуска инновационных видов продукции.

В частности, ММК производит прокат из высокопрочных марок стали под брендом MAGSTRONG, ежегодно наращивая объемы его производства. Использование продукции MAGSTRONG позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и предотвратить выбросы парниковых газов (в среднем - на 30 процентов) - в результате замены рядовых марок стали и учёта выбросов на всей стадии жизненного цикла продукции.