ММК-МЕТИЗ: цифровая трансформация

Создание цифровых двойников и интерактивной платформы диспетчеризации стало одним из ключевых направлений цифровизации Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) в 2020 году.

Цифровые двойники разработаны для линии стабилизации канатов, термотравильного агрегата №1 и комплекса волочильных станов (три единицы оборудования). В перспективе планируется охватить также две канатные машины. Система позволяет производить мониторинг состояния оборудования и его загруженности и осуществлять удаленный технологический контроль. Результатом ее внедрения стало повышение производительности труда и качества принимаемых управленческих решений.

С докладом на тему цифровой трансформации предприятия на десятой общероссийской конференции «Проволока-Крепеж» в Казани, завершившейся на прошлой неделе, выступил ведущий инженер отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Станислав Дуденков.

По его словам, еще одним важным направлением в деятельности предприятия является цифровизация систем охраны труда с применением технологий машинного зрения. Камеры фиксируют попадание работников в опасные производственные зоны, после чего производится оповещение персонала. Такая система внедрена на линии калиброванного проката. Она позволяет предотвращать несчастные случаи и травмы в режиме online и повышает уровень соблюдения норм безопасности труда.

Еще одно перспективное направление – роботизация бизнес-процессов с использованием технологии программной роботизации RPA. Этот проект был реализован совместно с Центром технологий роботизации «Некст», основанном на базе ООО «ММК-Информсервис». В рамках пилотного проекта специалисты реализовали процесс «Подготовка документов при оформлении временных перемещений сотрудников и совмещении профессий (должностей)».

Работа велась поэтапно, включая процедуры по синхронизации данных в учетных системах, и позволила избавить от ручного труда сотрудников управления персонала.

В среднем робот формирует 500 документов для 250 сотрудников ежемесячно, и если у человека на формирование одного документа уходило шесть-семь минут, то роботу достаточно одной-полутора минут. Внедрение программного робота позволило полностью высвободить эти трудозатраты, а также исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, и переключить сотрудников на более важные и сложные задачи, требующие непосредственного участия человека.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», благодаря использованию робота повторяющиеся задачи выполняются без ошибок, повышается эффективность труда и осуществляется точное управление данными. В настоящее время роботизированы два процесса, еще 28 процессов – в стадии проработки.

Затронула цифровизация и маркетинг компании. В 2020 году был разработан новый дизайн сайта. Помимо усовершенствованного каталога, на сайте появились различные формы обратной связи, в том числе чат-бот (виртуальный оператор). Всё это способствует повышению имиджа компании и улучшению качества обслуживания клиентов.

Программа цифровизации на 2021 год предусматривает дальнейшую работу по созданию цифровых двойников, применению технологий машинного зрения и программной роботизации. Машинное зрение планируется использовать в целях контроля технологических процессов, например, качества покрытия омедненной проволоки в сталепроволочном производстве. Система позволит проводить анализ качества поверхности омедненной проволоки в потоке и сигнализировать оператору о выходе брака и нарушении технологии.

В рамках программы цифровизации в производстве крепежа и производстве проволоки и канатов в 2021 году установлены информационные киоски. С помощью этих терминалов работники имеют возможность получить полезную и необходимую информацию о предприятии и его работе – документацию, инструкции по промышленной и пожарной безопасности, инструкции по профессиям и видам работ, информацию о профсоюзной и социальной жизни и многое другое.

В инструментальном цехе в текущем году внедрена ключ-бирочная система с цифровой идентификацией. В производстве крепежа в тестовом режиме начал работу вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты (перчаток, масок, защитных очков). Также запланировано приобретение четырех промышленных пассивных экзоскелетов, которые снизят физические нагрузки при поднятии грузов и помогут выполнять работу правильно и точно.

Программа цифровизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализуется в рамках принятой Стратегии цифровизации Группы ПАО «ММК». В её основе – около двухсот проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании.

Помимо этого, в портфель проектов цифровизации вошли почти два десятка технологических ИТ-платформ, необходимых для эффективной реализации стратегии.

В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов, решение задач защиты жизни и здоровья сотрудников комбината на рабочих местах.