ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика

ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК», Магнитогорск, Челябинская область) вошло в число отличных поставщиков по поставкам проволоки порошковой с наполнителями СК30, сера, графит, ферробор.

Оценивали предприятие как поставщика ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, подобная оценка позволяет контролировать стабильность качества и надежность поставок, снижать число неполадок в системе поставок и полностью устранять их.

Оценка проведена в соответствии с действующей в ОАО «БМЗ» корпоративной системой менеджмента и на основании стандарта предприятия «Закупки. Порядок работы с поставщиками» по итогам работы за период с первого сентября 2021-го по 31 августа 2022 года.

В соответствии с методикой оценки удовлетворенности потребителей качеством, по поставкам вышеуказанной продукции значение коэффициента IQB составляет сто процентов.