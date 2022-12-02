02.12.2022
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
02.12.2022
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
02.12.2022
«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
02.12.2022
Будут судить южноуральцев, задержанных ФСБ
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
03.11.2022
Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга
02.11.2022
«ММК-МЕТИЗ» примет участие в международной промышленной выставке
26.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» снова превратился в «цветущий завод»
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022