ММК-МЕТИЗ осваивает выпуск многопрядного каната для мостовых кранов

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область, входит в Группу ПАО «ММК») осваивают выпуск нового для предприятия вида продукции - многопрядного каната диаметром 10-15 миллиметров.

Как отмечают в информационной службе ОАО «ММК-МЕТИЗ», данный канат предназначен для мостовых кранов и другого грузоподъемного оборудования. Работы по освоению выпуска многопрядного каната ведутся в рамках выполнения программы по импортозамещению и расширению сортамента выпускаемой продукции.

Технологию каната разработали специалисты технологического центра предприятия, опытная партия изготовлена в производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Канат состоит из десяти наружных прядей, которые свиваются вокруг сердечника. Свивка сердечника и самого каната производится за одну операцию, которая исключает производство металлического сердечника на отдельной канатной машине. Конструкция каната и особенности производства обеспечивают его гибкость, высокое разрывное усилие и конструктивную плотность.