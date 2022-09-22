ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию в Волгограде

В Волгограде сегодня, 22-го сентября, открылась традиционная общероссийская конференция «Проволока-Крепеж-2022», участие в которой принимает ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Конференция, которая в этом году будет проводиться уже в 11-й раз, посвящена проблемам метизной отрасли: текущему состоянию и прогнозам ее развития, перспективам и импортозамещению на российском рынке метизов, возможностям для развития экспортного потенциала.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», проведение конференции традиционно организуется на базе производственных площадок российских предприятий, производящих металлоизделия. Это не только позволяет участникам встречи обсуждать актуальные проблемы отрасли, но и посещать производство с целью обмена опытом.

Основные участники конференции – руководители метизных и металлургических компаний, металлоцентров, научных, проектных и исследовательских организаций.

Для участников конференции подготовлена насыщенная программа: проведение трех сессий, посвященных широкому кругу вопросов по текущему развитию и перспективам метизной промышленности в России, требованиям к современным металлоизделиям. Участники конференции также побывают на производственной площадке Волгорадского завода компании Северсталь-метиз, посетят исторические и памятные места Волгограда.

В рамках сессии, рассматривающей новые инвестиционные программы российских производителей метизной продукции: новые продукты, новые мощности, оценку рынков сбыта с докладом выступила старший менеджер отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Марина Холопова, рассказавшая о производстве сварочной проволоки на предприятии, перспективных марках данной продуктовой линейки, работа по освоению которых активно ведется в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Производство сварочной легированной проволоки начато на ММК-МЕТИЗ в 1970 году. За это время освоено и произведено более десяти марок. Достигнут объем производства до 8000 тонн в год. Основные потребители: машиностроение, строительная и трубная отрасли.

На ММК-МЕТИЗ введен новый комплекс по производству сварочной проволоки, позволяющий производить проволоку различного назначения в диапазоне диаметров 0,8-5,0 миллиметров. Освоены различные виды намота: традиционные бухты до 820 килограммов, розетты до 1000 килограммов, мотки до 80 килограммов, рядная намотка на кассеты 5, 15-18, 25 килограммов, в том числе на кассеты диаметром 415 миллиметров. А также новый для предприятия вид намота в бочки. На ММК-МЕТИЗ освоено производство сварочной проволоки под брендом MagWire, которая была создана в результате комплексного взаимодействия ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» для сварки высокопрочных марок стали MAGSTRONG.

Предприятие освоило и проводит испытания марки сварочных проволок, являющихся аналогами проволок зарубежного производства для лазерно-гибридной, автоматической и механизированной сварки под флюсом низколегированных и низкотемпературных сталей газонефтепроводных ТБД, в том числе для использования в морской промышленности.

Еще одно направление выпуск омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки особо ответственных конструкций из низколегированных сталей в среде защитных газов.

Участие в конференции примут также ведущий специалист технологического центра А.А. Соколов с освещением вопроса об альтернативных вариантах стали для производства крепежа высоких классов прочности, и ведущий специалист технологического центра Д.С. Творогов, который расскажет о перспективы развития производства стальных канатов параллельной свивки.