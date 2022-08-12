ММК-Метиз успешно осваивает новое оборудование

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область) в 2020-2021 годах были запущены и выведены на высокий уровень производительности новые линии по производству калиброванной стали, объединяющие в едином технологическом потоке операции дробеметной обработки поверхности горячекатаного металла, волочения и правки.

Основное внимание при разработке технологии производства на данном оборудовании было уделено исследованиям дробеметной подготовки поверхности, так как данный технологический узел впервые был установлен в условиях ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Для освоения этой технологии на заводе были организованы обучающие курсы, приглашены специалисты, занимающиеся данными вопросами на практике и проектирующие подобные установки. Это способствовало более углубленному пониманию многих вопросов и облегчило введение в эксплуатацию комплекса оборудования.

Основные технические решения, разработанные в ходе освоения новых технологий, были направлены на улучшение условий деформации холоднодеформированных профилей простой и фасонной формы на основе увеличения параметров сцепления поверхности металла со смазочными материалами после дробеметной обработки и проектирования результативных режимов последующей операции волочения.

Технический результат, достигаемый внедрением разработанных мероприятий, заключался в увеличении скорости волочения проката после дробеметной обработки, повышении стабильности и производительности линий по выпуску калиброванной стали EJP CDS 300/80 и DB 800/40 при обеспечении заданного уровня качества готовой продукции.

Для проката из стали марок 10, 20, 35, 40, 45 по ГОСТ 1050 и А12 по ГОСТ 1414 в зависимости от характерного размера прирост скорости волочения составил 20-25 процентов. Для проката из труднодеформируемых марок стали 40Х и 38ХС по ГОСТ 4543 в зависимости от характерного размера круглых и шестигранных профилей достигнут прирост скорости обработки до 33 процентов, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».