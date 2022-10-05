ММК наградил лучших рационализаторов

Лучшие рационализаторы ММК (Магнитогорск, Челябинская область) получили заслуженные награды. Торжественная церемония награждения победителей сразу двух рационализаторских конкурсов по итогам 2021-го года состоялась в конференц-зале Центральной лаборатории контроля Магнитогорского металлургического комбината.

Цель ежегодных конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» - мотивация работников комбината к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции компании.

«У нас тенденция такая, что появляется больше новых рационализаторов, которые только начинают подавать идеи. И мы лучших молодых рационализаторов стараемся мотивировать, чтобы они почувствовали вкус победы и в дальнейшем этот вкус не теряли, развивали рационализаторскую деятельность дальше», - сообщил главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, по итогам прошлого года экспертная комиссия рассмотрела свыше пяти тысяч 600 идей, 76 процентов которых получили одобрение цеховых комиссией к внедрению. Эффект от рационализаторских идей в 2021-м году составил 606,9 миллиона рублей.

Рационализаторские предложения были выделены и оценивались в различных категориях, касающихся в том числе вопросов экономии ресурсов, охраны труда, экологии, качества, повышения эффективности бизнес-процессов. Всего конкурсная комиссия выбрала по три победителя в девяти различных номинациях, а также отметила молодых рационализаторов.

Отдельно определялось «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК». Это звание по результатам работы конкурсной комиссии было присвоено рационализаторскому предложению «Дополнительная руда с карьера Малый Куйбас» (коллектив авторов - М.А. Шибакина, А.Г. Жуматий, Е.В. Старадубцева). Благодаря предложению геологов было дополнительно добыто 32 тысячи тонн богатой руды с содержанием железа свыше 50 процентов и почти семь тысяч бедной руды, в которой содержится 33 с половиной процента железа. Срок отработки месторождения был увеличен, а экономический эффект составил несколько миллионов рублей.

«Наш город основался именно потому, что здесь было сырье для металлургического комбината. Поскольку гора Магнитная уже отработана, остался рудник Малый Куйбас. И нужно извлекать то, что возможно, поскольку привозное сырье очень дорогое», - рассказала один из авторов идеи Марина Шибакина.

Руководство ММК рассматривает рационализаторство и изобретательство как одну из основ для развития предприятия, достижения конкурентных преимуществ и укрепления лидирующих позиций комбината в металлургической отрасли. Поэтому компанией всемерно поощряется рационализаторская и изобретательская деятельность. Абсолютные победители конкурса на лучшее рационализаторской предложение получили Кубок и сертификат на денежную премию в 50 тысяч рублей.

Коллективы авторов, ставшие победителями в отдельных категориях рацпредложений, получили дипломы и денежные премии в размере 30, 20 и 15 тысяч рублей в зависимости от занятого место. Были награждены и девять молодых рационализаторов. Также призеры рационализаторского конкурса получили почетные нагрудные знаки, которыми отмечают лучших рационализаторов комбината.