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ММК помогает резидентам индустриального парка развивать бизнес

Экономика
Сегодня, 10:05

ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) продолжает софинансировать проекты резидентов индустриального парка, созданного по инициативе руководства комбината в сентябре 2016 года на территории бывшего калибровочного завода.

Как сообщает газета "Магнитогорский металл", в настоящее время на его производственных площадях располагаются 26 резидентов - предприятия малого и среднего бизнеса.

Несмотря на общий спад в экономике региона, благодаря поддержке руководства парка и Магнитогорского металлургического комбината ни одна из компаний резидентов не прекратила работу.

Главными преимуществами индустриального парка являются лояльная арендная ставка - вдвое ниже среднерыночной по Магнитогорску, высокая степень подготовленности инфраструктуры, налоговые льготы.

Парк располагает большим запасом по энергоресурсам (природному газу, технической воде, электричеству),подъемно-транспортным оборудованием, развитой сетью железнодорожных путей с выходами во внутренний парк ПАО "ММК" и на Южно-Уральскую железную дорогу.

За счет собственных средств ММК-Индустриальный парк готовит новые площадки под запросы будущих резидентов.

"После признания на федеральном уровне и аккредитации в минпромторге получили возможность давать резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5 процента региональной составляющей ставки налога на прибыль. Все это в совокупности обеспечивает хорошие условия для старта нового или развития уже действующего производства. Кроме того, ММК принял решение оказать резидентам индустриального парка 30-процентную поддержку в софинансировании проектов (до 15-ти миллионов рублей)", - рассказал директор ООО "ММК-Индустриальный парк" Владимир Дремов

В настоящее время "ММК-Индустриальный парк" - это главный в Магнитогорске механизм поддержки малого и среднего бизнеса, связанного с промышленным производством. Он обладает большим потенциалом и предоставляет все необходимые условия и для открытия нового, и для развития уже существующего бизнеса.

 

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