ММК представит свою продукцию на крупнейшем рынке Южного Кавказа

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принимает участие в 28-й международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2023, открывающейся сегодня, 31 мая, в столице Азербайджанской Республики Баку.

ММК - постоянный участник этого крупнейшего мероприятия в энергетическом секторе Прикаспия, ежегодно собирающего на своей площадке руководителей и специалистов ведущих компаний из многих стран мира для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона.

На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться с продукцией ММК для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора. На стенде также будут работать специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК), которые представят различную продукцию – от крепежа и проволоки до канатов и калиброванного проката.

Азербайджанская Республика - один из самых быстрорастущих и перспективных рынков ближнего зарубежья, а для ММК - главное направление продаж на Южном Кавказе. В 2022 году поставки ПАО «ММК» в Республику составили около 134 тысяч тонн металлопродукции, увеличившись более чем в два раза по сравнению с показателями предыдущего года.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, 28-я международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит с 31 мая по второе июня в рамках Бакинской Энергетической Недели. В списке участников выставки и конференции числятся сотни ведущих компаний из десятков стран мира. В рамках мероприятия подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве. Высокий статус выставки подтверждает ежегодное участие в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.