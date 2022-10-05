05.10.2022
ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване
05.10.2022
«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными
05.10.2022
В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах
05.10.2022
Юбилею А.Н.Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
05.10.2022
ММК наградил лучших рационализаторов
05.10.2022
Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов
ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване
05.10.2022
«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными
05.10.2022
ММК наградил лучших рационализаторов
04.10.2022
ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций
03.10.2022
ММК создает информационный суверенитет
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022