ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принимает участие в IX международной промышленной выставке «Expo-Russia Armenia 2022», открывающейся сегодня, пятого октября, в Ереване.

На стенде ПАО «ММК» участники и гости выставки могут познакомиться с современной и высокотехнологичной продукцией Магнитки. Комбинат предлагает один из самых широких сортаментов металлопродукции в России и странах СНГ, включая сортовой и листовой прокат, оцинкованный прокат и металлопродукцию с полимерным покрытием, белую жесть и высокопрочные стали.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», «Expo-Russia Armenia 2022» будет проходить с пятого по седьмое октября в выставочном комплексе «Ереван EXPO», где в эти дни также состоится Ереванский бизнес-форум.

Выставка - одно из важнейших мероприятий, направленных на развитие и укрепление экономических, научно-технических и культурных связей между Россией, странами Закавказья и ЕАЭС.

ММК уделяет большое значение диверсификации направлений поставок своей продукции и расширению экономического партнерства со странами региона и членами Евразийского экономического союза.