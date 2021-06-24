ММК рассказал миру о реакции предприятия на вызовы современности

ММК рассказал о стратегическом развитии на международной конференции Steel, Metals and Mining Week (SMM Week) конференции крупнейших производителей стали. В частности, там речь шла о глобальных трендах в металлургии и том, как ММК реагирует на вызовы современности.

Сейчас наиболее сильное влияние на экономические процессы во всем мире оказывают два взаимосвязанных мегатренда. Первый из них – изменение климата, которое заставляет производителей повышать экологичность производства и обеспечивать клиентов продукцией, позволяющей соответствовать новым требованиям в сфере охраны окружающей среды. Второй – технологический прогресс: массовое внедрение «зеленых технологий», цифровизация и автоматизация рабочих процессов.

«При этом сталелитейная промышленность обладает всеми условиями, чтобы соответствовать требованиям современного мира, стремиться к нулевым отходам и обеспечивать переработку и повторное использование ресурсов. Сталь – самый перерабатываемый материал в мире. Производственный процесс становится все более и более экологичным. ММК, адаптируясь к глобальным вызовам, фокусируется на качестве металлопродукции, стабильно расширяет свое присутствие в нишевых секторах рынка, где высоко востребована премиальная продукция», - отметила руководитель отдела стратегического развития ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Ольга Шемшур.

Анализируя развитие черной металлургии в России и в мире, представительница ММК отметила, что из-за растущего спроса на премиальную металлопродукцию – более легкую, и в то же время высокопрочную – производителям стали необходимо разрабатывать инновационные, высококачественные и уникальные виды продукции. У ММК сильные позиции в этом сегменте рынка: компания производит широкую линейку премиальной металлопродукции и постоянно работает над совершенствованием портфеля.

Что касается отраслей промышленности, использующих металлопродукцию, ожидается, что в России основным драйвером роста выступит строительный сектор. Здесь есть, куда развиваться – строительство с использованием металлоконструкций в нашей стране мало распространено по сравнению с развитыми странами (около 17% от общего объема строительства), поэтому существует большой потенциал роста. Реализовать его помогут национальные проекты, предполагающие развитие инфраструктуры, а также увеличение ежегодного ввода жилья в эксплуатацию до 120 миллионов квадратных метров.

«Позиции ММК на рынке позволяют компании получить выгоду от реализации национальных проектов в сфере строительства. В энергетике спрос на сталь в настоящее время не настолько велик, но также есть потенциал для роста. В частности, правительство России реализует программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, и продукция ММК может стать частью решения проблемы изменения климата – к примеру, продукция стана 5000 горячей прокатки используется для производства ветрогенераторов. Есть возможности для роста спроса на металлопродукцию в машиностроении (благодаря развитию железнодорожной сети и реализации программ импортозамещения), а также в автомобильной промышленности», - добавила Ольга Шемшур.

В 2020 году Группа ММК обновила портфель стратегических инициатив до 2025 года. Обновленная стратегия развития группы ММК состоит из трех приоритетных направлений и семи стратегических инициатив. К 2025 году реализация стратегии принесет ММК дополнительный миллиард долларов к EBITDA. 410 миллионов компания планирует получить благодаря расширению продуктового портфеля с фокусом на премиальную продукцию, постоянному совершенствованию клиентских сервисов и развитию продаж с использованием сети торговых домов и цифровых каналов. Еще 630 миллионов долларов принесут снижение производственных затрат, постоянное повышение эффективности производства и цепочки поставок. Другая важная цель стратегии – достичь цели «Ноль травм» благодаря обеспечению безопасности всех производственных процессов. Кроме того, совершенствование корпоративной культуры возможностей поможет ММК увеличить вовлеченность персонала, вдохновить работников на творческую рационализаторскую деятельность и внедрение инноваций. Важны для стратегии и экологические цели – к 2025 году компания обязуется значительно сократить выбросы CO₂ на тонну стали. А также ММК продолжит способствовать развитию региона, где базируется – с этой целью компания запустила в Магнитогорске Индустриальный парк для развития малого и среднего бизнеса, а также развивает промышленный туризм.