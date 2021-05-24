ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности – одно из ведущих промышленных предприятий Южного Урала принимает участие в открывшемся сегодня, 24-го мая, в Москве XII международном форуме «Экология».

Форум, ежегодно проводимый с 2009-го года, является одной из ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Это значимое экологическое событие обозначает основные экологические проблемы России и формирует условия для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом.

В поддержку деловой программы форума организуется выставка, где экспонируются новейшие экологические технологии и оборудование. В числе участников выставки – Магнитогорский металлургический комбинат, делегацию которого на форуме возглавил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. На стенде Магнитки гости форума могут ознакомиться с природоохранной деятельностью ПАО «ММК», узнать о крупнейших реализованных экологических проектах, а также новых природоохранных комплексах, строящихся в рамках инвестиционной программы комбината.

Так, за последние пять лет в рамках реализации экологической стратегии компании были введены в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты, как новая сероулавливающая установка №2 в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата №32 в электросталеплавильном цехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей №№ 1, 2, 9 и 10, а также разделительная дамба с водопропускными устройствами, позволившая перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения.

Прорывным проектом стала новая аглофабрика №5, оснащенная самими современными природоохранными сооружениями. Ее ввод в эксплуатацию позволил вывести из работы устаревшую аглофабрику №4.

Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность за этот период составили более 24-х миллиардов рублей. Благодаря им валовые выбросы в атмосферу были сокращены почти на 15 тысяч тонн в год. Кроме того, был прекращен сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище.

Дальнейшему снижению техногенной нагрузки на окружающую среду будут способствовать значительные природоохранные инвестиции, запланированные в ближайшие годы. В частности, будет построен комплекс новой коксовой батареи №12, пуск которой позволит вывести из эксплуатации пять старых коксовых батарей и сократить валовые выбросы на 11 350 тонн в год.

Кроме того, в коксохимическом производстве будут реконструированы цех улавливания и переработки химических продуктов и биохимическая установка. Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», это на 20 процентов повысит эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в атмосферу углеводородов коксохимического производства в три раза, позволит многократно улучшить очистку сточных вод на биохимической установке.

Помимо этого, будет построена новая доменная печь №11, которая позволит вывести из работы три старые доменные печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6600 тонн в год; будет проведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела с утилизацией конвертерного газа, продолжатся мероприятия по рекультивации нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также сохранению и повышению биологического разнообразия в Челябинской области.