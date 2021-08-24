ММК снижает расход энергетических ресурсов в своих подразделениях и обществах Группы

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) снижает расход энергетических ресурсов в своих подразделениях и обществах Группы ПАО «ММК». В перерасчете на год экономический эффект от данной деятельности превысил 44,2 миллиона рублей.

В соответствии с приказом генерального директора ММК Павла Шиляева «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год» на второй квартал текущего года было запланировано выполнение 56 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», фактическое исполнение запланированных мероприятий за этот период составило 96 процентов.

В частности, во втором квартале текущего года удалось на 1,89 млн кВт*ч снизить в годовом выражении расход электроэнергии, сэкономив тем самым свыше семи миллионов рублей.

В числе основных мероприятий в этом направлении – замена ламп накаливания светодиодными лампами, модернизация систем освещения, вывод из эксплуатации и замена энергоемкого оборудования.

Кроме того, реализация программы сбережения энергоресурсов позволила сэкономить в годовом выражении около 9,5 тысячи тонн условного топлива на сумму почти 34,5 миллиона рублей, около 1665 Гкал тепловой энергии, 161 тысячу кубических метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 810 кубометров питьевой воды. Экономия технической воды составила 1639,5 тысячи кубометров.

Не менее значимо, чем полученный экономический эффект, экологическое измерение деятельности ММК в области энергосбережения. Это направление находится в русле стратегического курса компании на соответствие целям и принципам устойчивого развития (ESG).

Как отметил Павел Шиляев, данное направление работы становится еще более актуальным в свете новых международных экологических требований и ожидаемого введения на важных для нас рынках так называемого «углеродного налога».

«Именно поэтому актуализированная стратегия Группы предусматривает снижение удельных выбросов СО2 на тонну стали до среднемирового уровня и даже ниже к 2025 году. Мы также нацелены на радикальное снижение уровня выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Этих целей предполагается достичь за счет повышения энергоэффективности и дальнейшей модернизации производственных мощностей. В 2020 году ММК был удостоен международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001, что свидетельствует о приверженности компании принципам ESG и эффективности энергетической политики», - подчеркнул Павел Шиляев.

В целом реализация проектов в сфере энергосбережения (включая быстроокупаемые малозатратные инициативы и энергосервисные контракты) в Группе ПАО «ММК» обеспечила в первом полугодии 2021 года экономический эффект в размере 534 миллионов рублей.