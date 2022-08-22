«ММК-Тольятти» посетили участники круглого стола «Рынок металлов Приволжья»

Круглый стол «Рынок металлов Приволжья», в этом году проходивший в Самаре и Тольятти, собрал свыше трех десятков руководителей и специалистов металлургических компаний и компаний, занимающихся продажей и переработкой металлопродукции.

Участники события обсудили вопросы, связанные с перспективами развития рынка металлопродукции в Приволжском федеральном округе, и посетили производственно-логистический центр (ПЛЦ) Магнитогорского металлургического комбината, расположенный в особой экономической зоне «Тольятти».

Директор «ПЛЦ ММК-Тольятти» Андрей Швецов рассказал участникам круглого стола о центре, его операционных возможностях и планах. Он отметил, что территория нового производственно-логистического центра составляет 32,5 тысячи квадратных метров, в нём одновременно может храниться до 150 тысяч тонн листового металлопроката.

Центр оказывает услуги по приемке, хранению и отгрузке рулонного и листового металлопроката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область).