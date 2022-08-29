«ММК-УГОЛЬ» стал одним из победителей конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России»

«ММК-УГОЛЬ» стал одним из победителей традиционного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России», который проводится в преддверии Дня шахтера, чтобы отметить в разных номинациях лучшие компании, предприятия и работников угольной отрасли страны.

Победители определяются в различных номинациях по результатам работы в первом полугодии.

В этом году в номинации «Угольная компания Кузбасса - 2022» первое место заняло ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»).

Компания ведет полный цикл производства – от добычи, переработки и обогащения сырья до реализации готового продукта потребителю, а ее основной продукт – угольный концентрат марки «Ж», который является одним из самых востребованных на рынке.

В структуру «ММК-УГОЛЬ» входят шахты «Чертинская-Коксовая» и «Костромовская», центральная обогатительная фабрика, цех сервиса и логистики. Предприятие на сорок процентов обеспечивает потребности Магнитогорского металлургического комбината в коксующемся угле.

В своей природоохранной деятельности специалисты «ММК-УГОЛЬ» ориентируются на лучшие практики головной компании – ПАО «ММК», важной частью стратегии развития которой является реализация экологических программ и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Крупнейшим экологическим проектом компании стало введение в строй в 2021 году первой очереди новых сооружений доочистки сточных вод на шахте «Чертинская-Коксовая», отметившей в этом году 70-летний юбилей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».