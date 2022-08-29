29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
«ММК-УГОЛЬ» стал одним из победителей конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России»
26.08.2022
Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку
22.08.2022
«ММК-Тольятти» посетили участники круглого стола «Рынок металлов Приволжья»
19.08.2022
ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
12.08.2022
ММК-Метиз успешно осваивает новое оборудование
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022