ММК успешно заменяет импортные препараты российскими аналогами

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) активно работает с российскими поставщиками для замещения отечественными аналогами импортных химических препаратов, используемых в прокатном производстве, что позволяет обеспечить стабильность производства и технологическую независимость при выпуске готовой продукции.

Замещение применяемых химических материалов требует времени, однако уже сегодня российские поставщики, имеющие современное производственное оборудование и квалифицированные кадры, успешно решают конкретные задачи для обеспечения ПАО «ММК» необходимой химической продукцией. Это позволило комбинату заменить значительные объемы ставших недоступными импортных препаратов на аналоги, производимые на территории РФ.

Так, например, при производстве холоднокатаного и горячеоцинкованного проката предприятие полностью перешло на дрессировочные жидкости от отечественных поставщиков без потери качества производимой продукции.

В цехах холодной прокатки находятся на разных стадиях испытаний и серийного применения прокатные масла российских производителей, за счет внедрения которых достигнут экономический эффект в размере более ста рублей на тонну производимого проката.

Кроме того, в технологической цепочке производства горячеоцинкованного проката уже внедрены или находятся на различных стадиях испытаний отечественные аналоги трех обезжиривающих продуктов, пеногасителя, четырех пассиваторов и двух продуктов для улучшения процесса холодной штамповки ГЦ-проката при переработке у потребителя. Суммарный ожидаемый экономический эффект от применения данных препаратов составит около 500 рублей на тонну.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в производстве проката с полимерным покрытием ведутся опытно-промышленные испытания отечественных обезжиривающих препаратов и продуктов для формирования конверсионного покрытия, что позволит получить экономический эффект в размере около 30 рублей на тонну.

Отечественные консервационные масла были одобрены предприятиями автомобильной промышленности, что позволило ММК сохранить постоянных клиентов и обеспечить необходимую коррозионную стойкость готового металлопроката.

Помимо этого, в ряде прокатных подразделений Магнитогорского металлургического комбината на стадии проведения опытно-промышленных испытаний находятся маркировочные краски российского производства. Они должны гарантировать идентификацию и прослеживаемость металлопроката ПАО «ММК» за счет качества маркировки, не уступающей оригинальным импортным материалам.

Российские поставщики высокотехнологичных и конкурентоспособных продуктов заинтересованы в плодотворном сотрудничестве, готовы искать оптимальные решения и разрабатывать современные рецептуры, которые в полной мере отвечали бы требованиям ПАО «ММК».

Поставки химических материалов от российских компаний позволяют обеспечить бесперебойность производственных процессов и продолжить выпуск качественной металлопродукции с полным сохранением всех гарантийных обязательств перед потребителями.