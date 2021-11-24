ММК: успешный опыт программной роботизации

Группа ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) сегодня занимает лидирующие позиции среди металлургических компаний России по внедрению программных роботов.

Еще в 2018-м году на базе входящего в Группу предприятия ООО «ММК-Информсервис» был создан Центр компетенций RPA и инноваций, из которого выросла компания ЦТР «Некст», предоставляющая услуги RPA не только Группе ПАО «ММК», но и другим компаниям, которые хотят добиться эффекта от применения программных роботов и других инструментов цифровизации.

На минувшей неделе в Магнитогорске состоялась конференция «RPA Connect. NEXT LEVEL», посвященная программной роботизации в сфере производства и промышленности. Ее организаторами выступили Центр технологий роботизации «Некст», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ММК-Информсервис» и компания UiPath - один из мировых лидеров на рынке RPA-решений.

В числе ключевых вопросов участники события (руководители и специалисты IT-компаний и различных промышленных предприятий) обсуждали лучшие практики и кейсы применения технологии RPA, опыт лидеров рынка, тенденции и прогнозы развития технологии в России и мире, экономические и качественные эффекты от внедрения роботизации, а также перспективные направления развития. Одна из секций конференции была полностью посвящена опыту применения и развитию технологии RPA (это один из самых эффективных инструментов цифровизации, который находит все более широкое применение в различных сферах индустрии) в Группе ММК.

Как отмечает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, программная роботизация – часть масштабной стратегии цифровизации, реализуемой на предприятии. Об этом в своем приветственном выступлении на конференции рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. По его словам, цифровые инициативы компании носят прикладной характер и соответствуют основным технологическим трендам, затрагивая такие направления, как аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей и многое другое.

О том, как развилась технология RPA в Группе ММК, участникам конференции рассказал директор ЦТР «Некст» Михаил Верисов. Он отметил, что, уверенно стартовав в 2019-м году, масштабный проект по роботизации уже в 2020-м году охватил все основные функциональные направления, позволив роботизировать свыше ста бизнес-процессов.

«Сегодня Центром технологий роботизации «Некст», в котором работают более сорока сертифицированных специалистов, созданы свыше 250 программных роботов. К числу основных преимуществ программных роботов относится их способность работать в режиме 24/7/365, более высокая скорость, исключение ошибок и влияния человеческого фактора, наличие «цифрового следа» и невысокая стоимость. Средний срок окупаемости проектов RPA – до одного года», - сообщил Михаил Верисов, добавив, что компания предлагает комплексные проекты RPA «под ключ».