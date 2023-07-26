ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей

За первое полугодие 2023 года расходы Группы ПАО «ММК» на социальные программы и благотворительные цели составили 1,48 млрд рублей. Основные направления вложений – социальные льготы и гарантии сотрудникам, инвестиции в развитие территории присутствия компании и реализация благотворительных программ.

На предоставление льгот работникам в Группе ММК за шесть месяцев текущего года выделено 884 млн рублей. Социальный пакет компании включает медицинские программы в рамках корпоративного ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержку спорта и здорового образа жизни, питание сотрудников и культурно-массовые мероприятия.

В этом году на предприятии стартовала новая программа медицинской поддержки работников – «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). В ее рамках работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Под страховой случай подпадает целый ряд диагностированных впервые заболеваний: злокачественные новообразования, заболевания, требующие проведения кардиохирургических операций, трансплантации органов и тканей, эндопротезирования суставов, и многое другое. Стоимость такой страховки для работника составляет 4 200 рублей в год, при этом половину суммы вносит работодатель. Медицинская помощь по программе «ВМТ» застрахованному может быть оказана в профильных медицинских организациях не только близлежащих регионов, но и в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, а страховая сумма составляет 1,2 млн рублей.

Другое важное направление социальных инвестиций компании – развитие территории присутствия. В первом полугодии 2023 года вложения Группы ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 369 млн рублей. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения Магнитогорска. Особое внимание уделялось инвестициям в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В июле 2023 года открыто обновлённое урологическое отделение медсанчасти. На средства ММК произведен качественный ремонт, смонтировано самое современное медицинское оборудование, обустроены комфортные палаты для пациентов, новые операционные. Также в этом году завершен ремонт зоны регистрации поликлиники № 2 медсанчасти. Ранее были запущены еще два необходимых жителям города медцентра: реабилитационный (в июле 2022 года) и кардиологический (в феврале текущего года). По оснащению и уровню оказания медицинской помощи они находятся в числе лучших в Уральском федеральном округе.

На благотворительные программы в первом полугодии 2023 года было направлено 231 млн рублей. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства.

Стабильно высокий уровень социальных инвестиций отражает главный приоритет Группы ММК – быть социально ответственной и устойчиво развивающейся компанией. Социальная поддержка работников и их семей, а также жителей территорий присутствия компании носит системный и долгосрочный характер. Эта работа получила признание в экспертной среде, что подтверждается высокими позициями в профессиональных рейтингах. Так, по итогам 2022 года ММК стал лидером в блоке «Социальная политика и персонал» ренкинга устойчивого развития журнала «Эксперт», а также лидировал в нескольких рейтингах работодателей. В 2022 году комбинат стал финалистом престижной международной премии в сфере работы с персоналом Investors in People Awards.