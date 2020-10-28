ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов

Экономика
Сегодня, 12:19
Размер текста

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) завершил плановый капитальный ремонт установки по вторичной переработке шламов, которая в месяц производит 35-40 тысяч тонн концентрата с содержанием железа 53-54 процента.

Данный объект позволяет перерабатывать и утилизировать сырьё с промышленного полигона, совмещая экологический и экономический эффекты.

Комплекс по переработке текущих шламовых отходов дробильно-обогатительной фабрики №5 был сдан в эксплуатацию летом 2018-го года. С его пуском ММК решил проблему хранения и переработки шламовых залежей.

Исходным сырьём для новой установки, которую изготавливали специально для Магнитогорского металлургического комбината, послужили так называемые мокрые хвосты, лежавшие в шламохранилище №2 с 50-х годов 20-го века.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», исходный продукт - шлам - поступает в стержневую мельницу, где смешивается с водой и измельчается, образуя пульпу, которая гидротранспортом подаётся на магнитные сепараторы.

Так как технология связана с использованием воды, в условиях пониженных температур возникли проблемы. Специалистам пришлось использовать свои рационализаторские способности, чтобы довести установку до ума.

В результате провели небольшую реконструкцию, необходимость которой была обоснована перед техническим советом ММК. Установили бункер, два конвейера, построили мощную стержневую центробежную мельницу.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
23.10.20 15:43
ММК объявил об увеличении выручки в третьем квартале
Экономика
21.10.20 14:10
ММК обучает сотрудников правилам безопасной работы с помощью виртуальной реальности
Экономика
16.10.20 10:37
Группа ПАО «ММК» усовершенствовала систему экологического менеджмента
Экономика
13.10.20 12:57
В третьем квартале ММК увеличил объемы выплавки чугуна и стали
26.10.20 16:16
Нестандартные матрасы от «Ок Матрас» - одно из лучших решений для вашей спальни
26.10.20 14:32
Депутаты одобрили поправки в закон «О бюджетном процессе в Челябинской области»
26.10.20 13:36
В Челябинске забуксовали «Реальные дела»
26.10.20 12:39
За девять месяцев в Челябинской области введено в эксплуатацию более 790 километров дорог
23.10.20 16:20
Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть
23.10.20 15:43
ММК объявил об увеличении выручки в третьем квартале
22.10.20 22:04
Депутаты обсудили налоговые расходы, обусловленные предоставлением льгот предпринимателям 
22.10.20 19:54
Депутаты ЗСО Челябинской области обсудили вопросы развития промышленности в условиях пандемии ковида
22.10.20 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
22.10.20 16:59
Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 11:03
Экс-главу Челябинска Тефтелева отправили в колонию строгого режима
Новости
Сегодня, 12:07
Культура
Дары Владимиру Путину и Никите Хрущеву на выставке «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля»
Сегодня, 11:38
Общество
Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено
Сегодня, 11:35
Общество
За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Сегодня, 11:33
Происшествия
В Кыштыме преподавателей и студентов колледжа эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе
Сегодня, 10:56
Общество
Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»
Материалы рубрики
Сегодня, 10:48
Экономика
О диалоге представителей российского бизнеса с президентом узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Вчера, 16:12
Экономика
ВТБ увеличивает выдачу кредитных карт
Вчера, 11:29
Экономика
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников, интересующихся искусственными интеллектом
26.10.20 17:50
Экономика
ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%
26.10.20 14:32
Экономика
Депутаты одобрили поправки в закон «О бюджетном процессе в Челябинской области»
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика