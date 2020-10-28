ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов
ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) завершил плановый капитальный ремонт установки по вторичной переработке шламов, которая в месяц производит 35-40 тысяч тонн концентрата с содержанием железа 53-54 процента.
Данный объект позволяет перерабатывать и утилизировать сырьё с промышленного полигона, совмещая экологический и экономический эффекты.
Комплекс по переработке текущих шламовых отходов дробильно-обогатительной фабрики №5 был сдан в эксплуатацию летом 2018-го года. С его пуском ММК решил проблему хранения и переработки шламовых залежей.
Исходным сырьём для новой установки, которую изготавливали специально для Магнитогорского металлургического комбината, послужили так называемые мокрые хвосты, лежавшие в шламохранилище №2 с 50-х годов 20-го века.
Как сообщает газета «Магнитогорский металл», исходный продукт - шлам - поступает в стержневую мельницу, где смешивается с водой и измельчается, образуя пульпу, которая гидротранспортом подаётся на магнитные сепараторы.
Так как технология связана с использованием воды, в условиях пониженных температур возникли проблемы. Специалистам пришлось использовать свои рационализаторские способности, чтобы довести установку до ума.
В результате провели небольшую реконструкцию, необходимость которой была обоснована перед техническим советом ММК. Установили бункер, два конвейера, построили мощную стержневую центробежную мельницу.
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