ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) завершил плановый капитальный ремонт установки по вторичной переработке шламов, которая в месяц производит 35-40 тысяч тонн концентрата с содержанием железа 53-54 процента.

Данный объект позволяет перерабатывать и утилизировать сырьё с промышленного полигона, совмещая экологический и экономический эффекты.

Комплекс по переработке текущих шламовых отходов дробильно-обогатительной фабрики №5 был сдан в эксплуатацию летом 2018-го года. С его пуском ММК решил проблему хранения и переработки шламовых залежей.

Исходным сырьём для новой установки, которую изготавливали специально для Магнитогорского металлургического комбината, послужили так называемые мокрые хвосты, лежавшие в шламохранилище №2 с 50-х годов 20-го века.

Как сообщает газета «Магнитогорский металл», исходный продукт - шлам - поступает в стержневую мельницу, где смешивается с водой и измельчается, образуя пульпу, которая гидротранспортом подаётся на магнитные сепараторы.

Так как технология связана с использованием воды, в условиях пониженных температур возникли проблемы. Специалистам пришлось использовать свои рационализаторские способности, чтобы довести установку до ума.

В результате провели небольшую реконструкцию, необходимость которой была обоснована перед техническим советом ММК. Установили бункер, два конвейера, построили мощную стержневую центробежную мельницу.