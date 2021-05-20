ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представил новые возможности в производстве металлопродукции для трубной отрасли, появившиеся у комбината благодаря завершению коренной реконструкции стана 2500 горячей прокатки в 2020 году.

Об этом рассказал начальник департамента продаж по РФ ПАО «ММК» Алексей Кузьмин, выступая на открывшейся 20 мая в Екатеринбурге 11-й общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт».

По его словам, Группа ММК является крупнейшим на российском рынке поставщиком металлопродукции для производства сварных труб с долей рынка около 42 процентов (по данным издательской компании «Металл Эксперт»). На трубную отрасль приходится 31 процент в структуре поставок комбината на рынок РФ, который традиционно является для ММК ключевым вне зависимости от ситуации на мировых рынках. Около 70 процентов от общих продаж ММК трубной отрасли приходится на «домашние регионы» – Урал, Сибирь и Поволжье.

При этом ММК продолжает укреплять позиции на рынке и повышать удовлетворенность потребителей. Так, завершение комплексной реконструкции стана 2500 горячей прокатки позволяет повысить равномерность механических свойств по всей длине рулона; расширить марочный сортамент (сталь для производства труб классов прочности К34-К60 до Х80 в соответствии с требованиями API 5L); обеспечить выпуск проката толщиной от полутора миллиметров; увеличить развес рулонов до сорока тонн; обеспечить высокое качество смотки рулонов.

Кроме того, ввод в эксплуатацию полностью обновленного стана позволяет производить отгрузку горячекатаных рулонов на горизонтальной образующей для минимизации возникновения логистических дефектов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», новые возможности стана используются для разработки «нишевых» продуктов и расширения производимого сортамента.

За последний год на стане 2500, а также на стане 2000 горячей прокатки, тоже ориентированном на выпуск металлопроката для трубной отрасли, было освоено производство широкого спектра новой продукции различного марочного и размерного сортамента.

Для достижения большей удовлетворенности потребителей ММК в последнее время активно развивает перевозки рулонного металлопроката в специализированных контейнерах открытого и закрытого типа. Данный тип подвижного состава обеспечивает дополнительную защиту металлопродукции от механического воздействия и повреждений при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, а в случае с контейнерами закрытого типа – и от атмосферных осадков.

Кроме того, ММК успешно реализует стратегическую инициативу «Продажи. Точно в срок», призванную обеспечить поставку продукции клиенту в срок +/- 3 дня от запланированной даты. В рамках данной инициативы ММК ввел в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП). Для оценки эффективности работы АС ОКПП был введен комплексный показатель OTIF (on time in full). Максимальное на текущий момент значение данного показателя достигнуто в апреле 2021 года и составило 74 процента (при целевом уровне на текущий год в 70 процентов).

Также необходимо отметить, что путем взаимодействия с различными кооператорами в регионах присутствия ПАО «ММК» расширяет линейки трубной продукции на складах собственной сбытовой сети – ООО «Торговый дом ММК». Продажа профильных и круглых труб осуществляется со складских площадок в Уральском, Поволжском и Центральном федеральных округах, планируется развитие этого направления продаж на складах Сибирского и Южного федеральных округов. Текущая цель – выйти на объем продаж в десять тысяч тонн сварных труб со складов ТД ММК в месяц.