ММК заявил о реализации крупного проекта в защиту экологии от вредных выбросов

ММК (Магнитогорск, Челябинская область) реализует крупный экологический проект в сталеплавильном производстве, в рамках которого будет произведена реконструкция комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха (ККЦ).

ККЦ ПАО «ММК», введенный в эксплуатацию три десятилетия назад, с годовой производительностью свыше десяти миллионов тонн стали в год является одним из мощнейших в мире. В настоящее время существующие мощности центральной газоочистной станции ККЦ не в полном объеме справляются с улавливанием неорганизованных выбросов от конвертеров №№ 1-3 и системы аспирации отделения перелива чугуна.

Как сообщают в управлении информации и общественных связей ММК, главной задачей проекта является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ до нормативных значений. Сделано это будет за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, образующихся при переливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в конвертер и продувке плавки.

В рамках реализации проекта в феврале 2020 года был заключен контракт с компанией «Primetals Technologies Austria GmbH» на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ. Стоимость контракта - свыше 22,3 миллиона евро. Общая стоимость реализации проекта составит около двух с половиной миллиардов рублей.

В рамках проекта существующая центральная газоочистная станция будет реконструирована и станет осуществлять очистку неорганизованных выбросов только для конвертера № 1 и печей прокаливания ферросплавов. Для второго и третьего конвертеров построят новые отдельные собственные газоочистные установки.

Также отдельная ПГУУ будет осуществлять отвод и очистку дымовых газов от отделения перелива чугуна и шихтоподачи. Сбор дымовых газов, проникших в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ, будет организован крышными аспирационными зонтами над конвертерами с новой отдельной собственной газоочистной установкой.

При этом предусматривается возможность дальнейшей интеграции газоочистных сооружений с оборудованием для сбора и подготовки к утилизации конвертерного газа. Завершить реализацию проекта планируется к июню 2022 года.

В результате реализации проекта реконструкции пылегазоулавливающих установок повысится эффективность очистки ими пыли и газов. Планируется полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров в рабочее пространство цеха и атмосферный воздух при всех режимах работы.

Будут обеспечены нормативные параметры по остаточной запыленности в очищенных газах (концентрация взвешенных веществ после газоочистных установок не должна превышать 20 мг/м3), а также нормативное состояние запыленности на рабочих местах (не более 6 мг/ м3) и нормативные параметры по шуму, вибрации, электромагнитному излучению на рабочих местах. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Валовые выбросы пыли ККЦ после реализации проекта сократятся не менее чем на 500 тонн в год.

Реконструкция ПГУУ конвертерного отделения - не единственное природоохранное мероприятие в ККЦ ПАО «ММК». В ближайшее время комбинат планирует приступить к реконструкции пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов агрегатов участка внепечной обработки стали (УВОС) кислородно-конвертерного цеха. Это позволит обеспечить более эффективное улавливание, охлаждение, транспортировку и очистку всего объема газов, образующихся во время эксплуатации установок «печь-ковш», установки электродугового нагрева стали, агрегатов доводки стали, вакууматоров и других агрегатов УВОС ККЦ.

Модернизация существующих и строительство новых природоохранных сооружений - важная часть экологической программы ПАО «ММК», направленной на снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, и охватывающей все производственные процессы.

Целью программы является внедрение наилучших доступных технологий для снижения уровня воздействия на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность технологических процессов.

Комбинат реализует стратегическую инициативу «Чистый город», предполагающую снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске к 2025 году до пяти единиц, что соответствует состоянию «чистый город».