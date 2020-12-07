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МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области в 2021 году вырастет на 5,5%

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики в 2021 году вырастет на 5,5%.

Соответствующее решение принято на объединенном заседании правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП).

Как уточнили в пресс-службе СПП, при расчете минималки на будущий год за базовый уровень взята величина федерального МРОТ – 12 тысяч 792 рубля (плюс уральский коэффициент – 15%).

Таким образом, минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора в Челябинской области на 2021 год составит 14 тысяч 710 рублей. В 2020 году он был равен 13 тысяч 949 рублей (с ростом 7,5% к предыдущему году), в 2019 году - 12 тысяч 972 рубля (прирост был 8,4%), в 2018 – 11 тысяч 960 рублей.

Работодателям всех форм собственности в регионе предписано учитывать при оплате труда установленный МРОТ.

Месячная заработная плата работников внебюджетного сектора экономики области не может быть ниже утвержденной суммы. Принятый размер МРОТ не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.

На заседании также утвержден проект Регионального трехстороннего соглашения между государством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы.

В марте 2020 году было подписано дополнительное соглашение по опережающему росту зарплат между СПП и губернатором Алексеем Текслером. Как отметил президент СПП Виктор Рашников, в целом это соглашение выполняется.