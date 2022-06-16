На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) начнут выпускать современные троллейбусы.

Серийное производство планирует запустить на площадях ЧТЗ холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара). Соответствующее соглашение достигнуто между Синарой и ЧТПЗ.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью СТМ, в рамках сотрудничества СТМ арендуют у ЧТПЗ корпус одного из вспомогательных цехов, а также будут использовать существующую инфраструктуру завода.

«Современные технологии, цифровизация и автоматизация многих рабочих процессов позволили высвободить часть производственных площадей. Это дало возможность привлечь на территорию ЧТПЗ новый перспективный и общественно значимый проект», - отметил подчеркнул управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. По его словам, подразделения завода обладают значительной экспертизой в области машиностроения, что дает возможности для дальнейшей кооперации.

Напомним, накануне, 15 июня, Синара презентовал одноименный троллейбус в ходе Петербургского международного экономического форума. Первый опытный образец троллейбуса «Синара» был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. На этой же площадке до конца года планируется произвести установочную партию из 20 троллейбусов для Челябинска.

В дальнейшем серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках ЧТПЗ, где уже сегодня ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.

Выпущенные на площадке ЧТПЗ машины будут использоваться, в том числе на территории Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Масштабный проект по созданию в Челябинске троллейбусной инфраструктуры реализуется компанией «Синара – Городские Транспортные Решения» в течение 2021-2023 годов. За этот период будет проведено масштабное обновление троллейбусного парка - город получит 168 единиц нового подвижного состава (в том числе, часть будет с увеличенным автономным ходом до 20 километров).

Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех.

Будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.