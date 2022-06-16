16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
16.06.2022
В Копейске загорелась Газель
16.06.2022
В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее
16.06.2022
Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Текслер оценил троллейбус, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ
16.06.2022
В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды
31.05.2022
В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок
26.05.2022
Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022