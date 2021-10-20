Правительство Челябинской области и «Синара» заключили концессию по троллейбусной сети

Правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТР Челябинск», структура ООО «Синара – Городские Транспортные Решения») заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, заключение концессии позволит модернизировать существующую контактную сеть в Челябинске и построить новые линии контактной сети протяженностью 4,5 километра.

Кроме того, будет проведено обновление подвижного состава троллейбусов. «Согласно условиям концессионного соглашения «Синара – ГТР Челябинск» обязуется поставить в город 168 единиц современного полностью низкопольного подвижного состава, из которых 98 единиц - с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров», - сообщили в компании.

Планируется модернизировать два троллейбусных депо и полностью реконструировать энергохозяйство. Как уточнили в компании, Синара осуществит капитальный ремонт трех действующих тяговых подстанций и построит «с нуля» еще три. Также еще 24 существующих подстанции будут модернизированы.

«Более того, являясь концессионером, компания «Синара – ГТР Челябинск» будет нести ответственность за содержание, осуществление текущего и капитального ремонтов объекта, обеспечение его охраны, а также организацию своевременной и бесперебойной перевозки пассажиров», - пояснили в компании.

Концессионное соглашение заключено на 15 лет, реализация проекта намечена на 2021-2023 годы. В ближайшее время начнутся работы по проектированию объектов троллейбусной инфраструктуры и дальнейшее прохождение процедур государственной экспертизы. Затем специалисты компании смогут приступить к строительным работам.

В следующем году в Челябинске начнется реконструкция и модернизация тяговых подстанций и контактной сети, строительство нового депо. Это позволит выпустить на линию новые троллейбусы.

Заключению Концессии предшествовала большая работа. Так, правительством Челябинской области был разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации - развитие транспортной инфраструктуры».

Была одобрена заявка региона на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на проект комплексного обновления троллейбусной системы города Челябинска.

«За счет механизма инфраструктурных кредитов, а также благодаря заключенной концессии Челябинск увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года. Это действительно, очень сжатые сроки. Ведь итогом работы станет полная модернизация троллейбусной инфраструктуры», - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Предусмотрено направить 4,2 миллиарда рублей на комплексное обновление троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо.

Как уже сообщало агентство, в июле 2021 года ООО «Синара - Городские Транспортные Решения Челябинск» выступило с предложением частной концессионной инициативы о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Положительное решение было принято 14 сентября, о чем было сообщено на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. «Синара -ГТР Челябинск» было признано победителем.