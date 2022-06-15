На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

В ходе Петербургского международного экономического форума был презентован новый троллейбус «Синара». Первая установочная партия этих современных машин – конструкторская разработка холдинга «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) - будет эксплуатироваться в Челябинске.

«Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара-6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей», – рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Как сообщает пресс-служба «Синара», в рамках форума компания намерена представить новый троллейбус «Синара» ряду российских губернаторов, представителей власти и другим посетителям ПМЭФ.

«Новый троллейбус отвечает всем требованиям современности: салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды», - отмечают в компании.

Площадь остекления троллейбуса увеличена на 15%, уровень на 80 миллиметров выше, чем у существующих на рынке аналогов.

Троллейбус имеет высокую емкость аккумуляторов в 93,6кВт*ч/км, что позволяет ему проходить до 80 километров автономно, без потребления из контактной сети.

Его максимальная общая энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов. В салоне установлены анатомические кресла с антивандальным покрытием. Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37, расширены дверные проемы.

Для маломобильных групп населения предусмотрена функция книлинга – возможность наклона корпуса машины на остановках.

Первый опытный образец троллейбуса «Синара» был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. «На той же площадке до конца года планируется произвести установочную партию из 20 троллейбусов. Машины будут эксплуатироваться в Челябинске», - рассказали в «Синаре».

Машины будут поставлены в город в рамках подписанного осенью 2021 года концессионного соглашения по созданию и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в столице Южного Урала.

В дальнейшем серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках Челябинского трубопрокатного завода (входит в Трубную Металлургическую Компанию), где уже сегодня ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.

ДЛЯ СПРАВКИ

Масштабный проект по созданию в Челябинске троллейбусной инфраструктуры реализуется компанией «Синара – Городские Транспортные Решения» в течение 2021-2023 годов. За этот период город получит 168 единиц нового подвижного состава (в том числе, часть будет с увеличенным автономным ходом до 20 километров).

Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех.

Будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.