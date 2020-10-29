На пенсию по рангу становись! В России предложили новую систему выплат по старости

В России предложили считать размер пенсии по-новому. Инициатива предполагает начисление выплаты по старости в соответствии “рангам”. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Обосновывая инициативу, парламентарий отметил, что бальная система начисления пенсий очень запутана и в ней “плавают” даже специалисты. Сергей Калашников считает, что весь процесс должен происходить по рангам. В частности, первый ранг - минимальная пенсия, второй ранг - повышенная и так далее до 10 рангов. Каждому рангу соответствует определенный перечень показателей. В результате человек будет четко понимать, какая пенсия у него будет.

Депутат также предлагает проводить индексацию пенсий по рангам. Причем повышение выплат можно будет проводить по каждому рангу отдельно в зависимости от экономической ситуации, пишут РИА “Новости”.