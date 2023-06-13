На Южном Урале наращивают производство импортозамещающего теплообменного оборудования

Челябинский производитель теплообменного оборудования, компания «Регион-строй», получит льготный заем на модернизацию производства. Заемное финансирование проекта одобрил Наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области в рамках собственной программы «Импортозамещение», сообщает ФРП.

Размер займа - 5,3 миллиона рублей. Он выдается на срок до трёх лет под 1% годовых.

«Регион-строй» производит корпусные детали и комплектующие для теплообменников. Продукция разработана для отопительных систем и ГВС, а также различных технологических процессов на производственных предприятиях.

Заемные средства регионального ФРП будут направлены на покупку станка газоплазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволит изготавливать детали в автоматическом режиме без остановки. Также планируется приобрести дробеметную установку, которая используется для зачистки деталей от шлака и окалины.

«Выпуск теплообменного оборудования после ухода иностранных компаний имеет большой потенциал – продукция востребована не только в производстве, но и в сфере ЖКХ, - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков. - Именно для таких предприятий, нуждающихся в модернизации производства по выпуску важного импортозамещающего оборудования, мы и разработали программу «Импортозамещение». Она позволяет не только закупить необходимое оборудование, но и произвести его монтаж и наладку».

За весь срок пользования займом, до 2026 года, суммарный объем выручки составит около 35 миллионов рублей. А налоговые отчисления - 2,2 миллиона рублей.