О диалоге представителей российского бизнеса с президентом узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 31 октября, в 20.00 и в воскресенье, первого ноября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что в он-лайн формате обсуждали представители российского бизнеса с президентом России Владимиром Путиным во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: актуальные проблемы повышения финансовой грамотности населения; каких мошеннических действий в сфере операций с банковскими картами следует сегодня остерегаться; чем опасно несанкционированное подключение к электричеству в многоквартирных домах.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 31 октября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, митрополит Челябинский и Миасский владыка Григорий расскажет о важности соблюдения мер безопасности в храмах во время пандемии коронавируса; как отпраздновали первый Собор святых Челябинской митрополии – южно-уральский митрополит возглавил праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой лавры в честь 20-летия выпуска Московской духовной семинарии; иерей Михаил Малиновский прочитает свои новые стихи о важных аспектах духовной жизни нашего современника.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.