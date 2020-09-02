О мерах поддержки занятости узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, пятого сентября, в 20.00 и в воскресенье, шестого сентября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о промежуточных итогах национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемого на предприятиях среднего и малого бизнеса Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как идет в Челябинской области строительство новых и возрождение разрушенных в советское время православных храмов, помогает ли в этом бизнес; с какой целью входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод открыл современный учебный центр в загородном оздоровительном комплексе «Лесная застава».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.