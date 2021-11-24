О перспективах ликвидации административных барьеров узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 27 ноября, в 20.00 и в воскресенье, 28 ноября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что думают в Челябинске чиновники и представители бизнес-сообщества об административных барьерах и перспективах их ликвидации.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему сайт ГИС ЖКХ приватизирован и передан «Почте России», что изменится в его работе; как оценивают уровень и качество налогообложения предприниматели и чиновники: мнения сторон.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 27 ноября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, как возрождается духовная жизнь в южно-уральском поселке Булзи и какие связи установились у монашеской общины с приходом храма преподобного Сергия Радонежского в Челябинске.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.