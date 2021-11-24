24.11.2021
О перспективах ликвидации административных барьеров узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
24.11.2021
Автозавод «УРАЛ» представляет автомобили для аграриев
24.11.2021
Убийца жены из Нязепетровска, заставивший участвовать в преступлении маленькую дочь, признан невменяемым
24.11.2021
Челябинская «управляйка» избавила жителей дома на Петра Столыпина от незаконного киоска во дворе
24.11.2021
В Челябинской области на треть сократилось число коек для лечения пациентов с ковидом
24.11.2021
В Челябинском театре оперы и балета проходят гастроли Большого театра России
О перспективах ликвидации административных барьеров узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021