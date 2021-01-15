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ОАО «ММК-МЕТИЗ» осваивает новые виды продукции для машиностроения и строительства

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» освоено производство винтов по ГОСТ Р ИСО 4017-2013 класса прочности 5.6. Эта продукция применяется в машиностроении и строительстве в узлах, требующих повышенной пластичности и надежности крепежных изделий.

Первые партии крепежа диаметром М20 с классом прочности 5.6. отгружены потребителям в декабре. Винт ГОСТ Р ИСО 4017 - 2013 относится к стандартному типу крепежных изделий и является практически полным аналогом болтов с полной резьбой, изготовленных по ГОСТ 7798-70. Винты классов прочности 5.6 применяются в машиностроении и строительстве в узлах, требующих повышенной пластичности и надежности крепежных изделий. Принципиальной особенностью винтов класса прочности 5.6 является значение ударной вязкости и пластичности, нормированные ГОСТ ISO 898-1-2014. Требуемые значения этих параметров достигаются с помощью термической обработки. Ударная вязкость винтов является показателем сопротивляемости стали хрупкому разрушению при ударных нагрузках и вибрациях. Относительное удлинение при разрыве является показателем пластичности стали. В условиях ОАО «ММК-МЕТИЗ» при производстве винтов ГОСТ Р ИСО 4017 класса прочности 5.6 осуществляется контроль на всех производственных этапах от исходного сырья до упаковки готовой продукции, что позволяет получать крепежные изделия высокого качества, удовлетворяющие требованиям потребителей.