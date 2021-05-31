Объемы работ завышены: на стадионе «Центральный» в Челябинске провели техэкспертизу

Совместная экспертиза, которая проводилась сотрудниками ОБЭП по городу Челябинску, представителями контрольного управления Челябинской области и стадиона «Центральный», показала фактическое несоответствие проделанных работ тому, что было заложено в проекте и оплачено из бюджета.

С целью проверки информации о хищении бюджетных средств в особо крупном размере при благоустройстве прилегающей территории стадиона «Центральный» была проведена техническая экспертиза, в ходе которой сделаны вырубки асфальтобетонного покрытия с разработкой нижележащих слоев из щебня. Первые же отборы проб показали существенные отклонения от фактически оплаченных и принятых объемов работ.

«В первом же месте вырубки толщина асфальта составила 9,5 сантиметра вместо предусмотренных проектом и оплаченных из бюджета 12 сантиметров, слой щебня – 16 сантиметров вместо оплаченных 20-ти. Слой ЩПС – 8 сантиметров вместо 10 сантиметров. Во второй пробе толщина щебня и ЩПС составила 12 сантиметров вместо 30, принятых заказчиком в лице директора Валерия Истомина и представителями стройконтроля – обществом «Агроинвестстрой. В итоге выяснилось, что стоимость принятых у подрядчика работ без учета экономии на материалах только с сентября по октябрь 2020 года оказалась завышена более чем на 4,7 миллиона рублей», - рассказал выступивший в качестве понятого Михаил Кузьмин.

Информация о том, что работы приняты и оплачены, зафиксирована. Информация общедоступна и проверить ее может любой.

Заявления о совершенном преступлении группой лиц с просьбой принять срочные меры для приостановки промежуточных оплат по данному объекту до выяснения всех обстоятельств по делу направлены в прокуратуру, следственный комитет, УМВД, Главное контрольное управление и в Контрольно-счетную палату Челябинской области.

В региональном полицейском главке от комментариев воздержались.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», на реконструкции стадиона «Центральный» «пострадало» и ООО «Русэнергострой». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора этого предприятия. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия обвиняемая, являясь руководителем организации-подрядчика, в период с августа по ноябрь 2019 года, выполняя работы в рамках контракта по капитальному ремонту теплового пункта и футбольного поля с искусственным покрытием стадиона «Центральный» в Челябинске, произвела поставку футбольного поля с покрытием и четырех насосов, не соответствующих условиям контракта, при этом предоставила акт о приемке выполненных работ, содержащий ложные сведения о поставке оборудования в соответствии с условиями контракта и технического задания стоимостью около 16 миллионов рублей.