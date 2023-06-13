Областной праздник фермеров состоялся в Увельском районе

На областном Дне фермера в Челябинской области подвели итоги посевной кампании, наградили лучших фермеров и приняли в крестьянскую семью ещё 17 новых аграриев. Встреча руководителей фермерских предприятий, представителей министерства сельского хозяйства региона, Законодательного собрания прошла в посёлке Берёзовка Увельского района. Базой для обмена опытом стало фермерское хозяйство Владимира Рыболова, которое является для посёлка одной из точек опоры в экономической и социальной сфере.

Фермерское движение на Южном Урале сейчас имеет крепкую производственную основу, достаточно сказать, что более половины продукции растениеводства в области производится малыми формами хозяйствования.

«На территории Челябинской области около 1950 фермерских хозяйств, и фермеры создают более 50 процентов валового регионального продукта в области растениеводства, это достаточно крупный материальный актив, – комментирует заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Сушков. – Челябинская область сегодня на лидирующих позициях в сфере птицеводства, в переработке сельхозпродукции. В прошлом году производство продукции сельского хозяйства в целом выросло, по отношению к 2021 году, почти на 20 процентов, область получила рекордную выручку от реализации продукции сельского хозяйства – почти 150 миллиардов рублей. Сегодня Губернатор ориентирует нас на развитие сельхозмашиностроения, это логично, поскольку в регионе производится много металла. У нас есть хорошие примеры этого развития, тот же Челябинский компрессорный завод, который запустил отдельное подразделение по выпуску сельхозтехники, уже более 30 наименований. Есть другие примеры, это направление у нас в приоритете, будем его поддерживать».

На торжественном собрании в Доме культуры посёлка Берёзовка, посвящённом празднованию областного Дня фермера, состоялось награждение наиболее отличившихся фермеров. Почётную грамоту Губернатора Челябинской области получил фермер из Увельского района Олег Шамин, награду ему вручил заместитель Губернатора Сергей Сушков. Благодарственные письма Законодательного собрания Челябинской области получили глава фермерского хозяйства из Троицкого района Виктор Леус и индивидуальный предприниматель Ильсур Абсалямов из Аргаяшского района, их поздравил председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания региона Вячеслав Евстигнеев. За поддержку фермерского движения награда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России вручена главе Сосновского муниципального района Евгению Ваганову.

О том, как фермеры провели посевную кампанию, о состоянии дел в животноводстве и растениеводстве, о государственной поддержке малых форм хозяйствования доложил участникам собрания Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Он поблагодарил фермеров за оперативное проведение весенних полевых работ, отметил положительные тенденции в развитии отрасли животноводства, напомнил о необходимости кооперации для решения своих производственных задач.

«Из года в год фермеры увеличивают пашню в обработке, её доля сегодня составляет 54 процента от общей площади пашни в области, на долю малых форм хозяйствования приходится 52% производства зерновых и масличных культур. Посевная кампания в этом году проведена в оптимальный срок. Аграрии максимально сохранили весеннюю влагу, и это позволяет надеяться на хороший результат, – прокомментировал Алексей Кобылин. – Желание фермерских предприятий дальше работать, совершенствовать технологии всегда поддерживается. В этом году значительно увеличились гранты на семейные фермы, прекрасно идёт работа по агростартапам: люди, развивающие личное подсобное хозяйство, получают возможность превратить своё подворье в более масштабное предприятие и пользоваться всеми видами государственной поддержки. В текущем году фермеры Челябинской области так же участвуют во всех программах субсидирования вместе с крупными сельхозпредприятиями. На первое июня всем предприятиям АПК перечислено более одного миллиарда рублей».

Наряду с государством поддержку фермерам оказывает и отраслевое объединение – Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области. По словам председателя Совета Союза К(Ф)Х региона Ольги Пестриковой, Союз оказывает консультационные услуги, координирует взаимодействие с областным центром поддержки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей, оказывает фермерам помощь в оформлении субсидий, в том числе в участии в конкурсах на получение грантов.

В рамках праздника дипломы о победе в конкурсе на получение гранта на развитие семейных ферм вручены 13 фермерам. Победителей поздравил первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, отметив роль преемственности в агробизнесе, значении фермерских династий в развитии аграрного дела. Кроме семейных ферм, гранты на развитие производства «Агростартап» выиграли 17 владельцев личных подсобных хозяйств, которые в течение месяца с момента получения поддержки создадут на основе своих ЛПХ полноценные фермерские хозяйства.

Приятным сюрпризом оказалась поддержка фермерам от одного из крупнейших сельскохозяйственных племенных предприятий Челябинской области – СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева. Председатель производственного кооператива Анатолий Шундеев вручил сертификаты на бесплатную передачу племенных бычков пятерым фермерам Челябинской области.

Праздник «День фермера» состоялся на территории семеноводческого фермерского хозяйства Владимира Рыболова, который ведёт агробизнес с 1992 года. Начав с 60 гектаров земли, его КФХ постепенно выросло в сильное аграрное предприятие, которое сегодня обрабатывает больше 10 тысяч гектаров пашни. В кооперации с Рыболовым работают ещё трое берёзовских фермеров, и этот кооператив под названием «Исток» сегодня своего рода «градообразующее предприятие» в посёлке. Не только за счёт предоставления рабочих мест, но и за счёт социальной поддержки земляков. Как говорит Владимир Рыболов, каждый год по триста-пятьсот тысяч рублей выделяют на благотворительность.

«Кому нужна помощь – идут к нам, и мы никому не отказываем. Школа обращается, садик, Дом культуры – всё к нам, – рассказывает Владимир Васильевич. – Детей мы поддерживаем с детского садика, на последний звонок в школе, на 1 сентября отличникам подарки вручаем. Детей мы выращиваем как пшеницу – с заботой и любовью. Сейчас время непростое, но есть задача, есть цель – идём вперёд, как бы тяжело ни было. У нас одна из немногих деревень, кто сохранили все фермы. Мы старые фермы восстанавливаем, выращиваем разнообразную птицу. То, что строили наши предки, всё стараемся сохранить».

В хозяйстве Рыболова выращивают пшеницу, многолетние травы, лён, подсолнечник, горчицу, рапс, ячмень, овёс. В прошлом году собрали 15 тысяч тонн зерновых культур. Материально-техническая база достойная: девять зерноуборочных комбайнов, много прицепных сельхозорудий.

Большой вклад фермеров в общее сельхозпроизводство отметил Сергей Рослов – глава Увельского муниципального района, на территории которого проходил областной праздник фермеров: «В нашей недавней истории, когда земля приличное время оставалась невостребованной, на нашей территории родилась большая плеяда ответственных людей, которые не побоялись взять на себя эту ответственность, риски и начать земледелие. То же самое можно сказать и про другие районы Челябинской области. Это те фермеры, которые сегодня присутствуют в этом зале».

Своеобразным завершением праздника стала передача знамени АККОР муниципальному району, на территории которого в следующем году решено провести праздник «День фермера». Руководитель Увельского района Сергей Рослов передал знамя главе Аргаяшского района Игорю Ишимову.

Фоторепортаж мероприятия тут.