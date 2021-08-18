Основные тренды 2021 года в области плитки

Настало время обновить внешний вид вашей кухни или ванной комнаты? Вряд ли вы найдете отделочный материал, который подойдет для этой цели лучше плитки, ведь она долговечная и проста в уходе. А выбор правильной плитки поможет вам достичь наилучшего результата!

Облицовка помещения плиткой является одним из наиболее эффектных способов создания интересного современного интерьера. Возможно, вы хотите воплотить спокойную атмосферу или, наоборот, вызвать яркие, контрастные эмоции – при нынешнем имеющимся на рынке широчайшем ассортименте плитки всегда можно найти такую, которая оптимально впишется в ваше пространство и при этом будет смотреться актуально.

Последние новинки включают в себя коллекции, представленные текстурированной плиткой, плиткой, имитирующей вид древесины, а также плиткой ручной работы – и это далеко не полный список!

Итак, какие тренды наиболее заметны в этом году?

Плитка «метро»

Плитка «метро» чрезвычайно популярна уже несколько лет, что неудивительно: она хорошо смотрится практически в любом пространстве, а благодаря удобной прямоугольной форме и размерам с ней легко работать. Эта минималистичная плитка выглядит стильно и практически никогда не выходит из моды.

В 2021 году в тренде плитка «метро» в мягких оттенках и в более естественной отделке. Иными словами, на место глянцевой белой керамической плитки приходит фактурная плитка (в том числе ручной работы) в пастельных тонах.

Текстурированная плитка лежит в русле общей тенденции на использование органических и натуральных поверхностей и прекрасно будет сочетаться с деревянным туалетным столиком или кухонной столешницей.

Вы можете подойти к укладке плитки «метро» не стандартно: рассмотрите, к примеру, возможность применения рисунка «в елочку». Или положите плитку вертикально – в небольшой комнате это поможет создать иллюзию более высокого потолка.

«Рыбья чешуя»

В этом году актуальна как никогда плитка «рыбья чешуя». Ее плавные изгибы также вписываются в более широкий тренд на использование в дизайне интерьера естественных, близких к природе форм. Такая плитка помогает создать мягкую и уютную атмосферу. Этому будет способствовать выбор в пользу пастельных тонов (особенно для воплощения мечтательного образа). Но плитка «рыбья чешуя» выпускается и в смелых ярких оттенках, и тогда ее можно использовать для акцентов, привлечения внимания к определенной поверхности или вообще для создания эффектного драматичного интерьера. Сочетая плитку различных цветов, вы можете придать помещению яркий индивидуальный дизайн.

Попробуйте облицевать плиткой «рыбья чешуя» душевой отсек/зону, создать с ее помощью кухонный фартук или применить ее для создания акцентной стены в ванной комнате. Кроме того, вы можете использовать эту плитку в виде канта, который сложится в схематичный рисунок волны. Обычно плитка «рыбья чешуя» имеет небольшой размер, что с технической точки зрения позволяет использовать ее в самых разнообразных пространствах.

Плитка ручной работы (ремесленного производства)

Если вам нужно облицевать небольшую поверхность, подумайте о применении художественной или даже антикварной плитки ручной работы. Каждая такая плитка индивидуальна (в том числе благодаря своим небольшим огрехам – шероховатым краям, неоднородной глазури и небольшим неровностям) и хранит тепло рук мастера. Вместе они образуют очаровательный акцентный рисунок.

Стоит вспомнить и о плитке с узорами в марокканском стиле или плитке в стиле ар-деко – они идеально подойдут для кухни или ванной комнаты.

Используйте такую плитку для контраста или разбавьте ею обычную плитку для создания акцентов на отделываемой поверхности. Кроме того, вы можете применить ее даже просто в качестве декора.

Плитка под дерево

В моду вновь вернулись натуральные отделочные материалы, в особенности дерево. Однако настоящая древесина под воздействием влаги со временем может деформироваться. К счастью, современные технологии не стоят на месте: благодаря новым достижениям в области цифровой печати дерево теперь можно заменить керамогранитом, который настолько реалистично имитирует вид древесины, что его трудно отличить от оригинала.

Плитка под дерево наделит помещение теплом и ощущением природы. Если вы хотите воплотить интерьер в прибрежном стиле «coastal», выберите керамогранит, воспроизводящий внешний вид отбеленного или выцветшего дерева. Для создания классического образа присмотритесь к плитке с отделкой под орех или дуб.

Если помещение не очень большое, сочетайте такую плитку с белыми поверхностями – это поможет раскрыть пространство, сделать его более объемным. Нескользящая плитка под дерево идеально подойдет для отделки пола, особенно на кухне.

Имитации бетона

Все чаще в современных проектах по обустройству внутреннего пространства можно встретить разнообразные стилизации под бетонные поверхности. Несмотря на отсутствие какой-либо декоративности у самого оригинала, все же, с помощью облицовочных покрытий в этой интерпретации удается создать необычайно привлекательное оформление, причем не только в общественном, но и домашнем интерьере. Если еще несколько лет назад модельный ряд подобных изделий составляли исключительно оттенки серого, то сегодня его цветовая палитра вытеснила сложившиеся стереотипы. В нее добавились теплые тона бежевого и коричневого, стала использоваться более яркая и красочная палитра. В числе модных трендов – плитка под бетон шестиугольной формы. В сочетании с узорчатыми вставками она позволяет выложить на стене или полу эффектную и стильную декорацию. В большинстве случаев имитации этого строительного материала выступают прекрасным дополнением к основной отделке либо играют роль идеального фона для предметов окружающей обстановки.

Цветная затирка

В этом году особая роль уделяется затирочному раствору, вернее – его цвету. Раньше домовладельцы, как правило, выбирали затирку нейтральных тонов, чтобы она не отвлекала внимание от плитки, но в последнее время актуален более смелый подход.

Контрастный цвет затирочного раствора поможет создать уникальный образ. Например, черная затирка между белыми плитками очерчивает и выделяет каждую отдельную плитку, делая поверхность более четкой, эффектной, с ноткой драматизма. Розовая затирка в сочетании с белой плиткой поможет создать ванную комнату с женственными чертами, например, для хозяйки дома.

Воплощая свои задумки по ремонту жилья, вы можете следовать актуальным трендам или придерживаться классики, но новая плитка в любом случае освежит внешний вид вашего дома и будет радовать вас не один год.