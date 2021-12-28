Отношения с инвесторами принесли ММК второе место в международном конкурсе кейсов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) занял второе место в XI международном конкурса IR/ESG-кейсов: диплом призера приняла руководитель по связям с инвесторами Вероника Крячко.

Награждение победителей провело некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ»).

Принимая награду, Вероника Крячко отметила важность работы ММК и других крупных компаний с ритейл-инвесторами (то есть частными лицами, приобретающими ценные бумаги компании).

«Мы стремимся поддерживать проактивный, открытый диалог со всеми представителями инвестиционного сообщества. Ритейл-инвесторы – это новое явление для нашего фондового рынка. Выстраивание эффективной коммуникации с ритейл-инвесторами – важный инструмент IR-программы, направленной на повышение стоимости бизнеса», – подчеркнула Вероника Крячко.

ММК успешно работает с инвестиционным сообществом: за пять лет капитализация компании продемонстрировала рост в 64 процента. В 2021-м году служба по связям с инвесторами провела День инвестора с участием председателя совета директоров и генерального директора ПАО «ММК» («ММК-Онлайн»), организовала визит на производственную площадку ММК аналитиков и инвесторов, подготовила годовой отчет за 2020-й год, соответствующий лучшим международным практикам, вела постоянный и открытый диалог с инвестиционным сообществом.

Успехи Магнитогорского металлургического комбината в работе с инвесторами неоднократно отмечались на федеральном и международном уровне: так, британское издание Communicate Magazine признало ММК победителем премии Corporate & Financial Awards в номинации «Лучшая работа с инвесторами и аналитиками».

Кроме того, авторитетное издание Institutional Investor, оценивающее эффективность компаний с точки зрения работы с инвесторами, включило ММК в лидеры своего рейтинга (четвертое место в списке Executive Team Emerging EMEA 2021), напоминает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.