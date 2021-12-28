28.12.2021
ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса
28.12.2021
Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе
28.12.2021
Сергей Лихачев: В новогодние праздники регоператоры усилят контроль за вывозом мусора
28.12.2021
Движение – жизнь, или Зимние забавы для людей 60+
28.12.2021
В Магнитогорске пожарные спасли из горящей многоэтажки 45 человек
28.12.2021
Крым попросил подключить к спору о «скифском золоте» Генпрокуратуру России
Отношения с инвесторами принесли ММК второе место в международном конкурсе кейсов
28.12.2021
В Магнитогорске отмечает 90-летний юбилей знаменитый Коксохим
28.12.2021
Искусственный интеллект от компании Datana поможет повысить качество продукции ММК
27.12.2021
ММК получил признание «Серебряных нитей»
27.12.2021
Союз молодых металлургов представил новый календарь
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021