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Перспективы развития ММК оценили аналитики инвестбанков и представители инвестфондов

Магнитогорский металлургический комбинат(Челябинская область) посетила с рабочим визитом группа аналитиков инвестиционных банков и фондов. Они встретились с руководством ПАО «ММК» и познакомились с производственным потенциалом компании.

В состав делегации, побывавшей на ММК, вошли аналитики банков ВТБ Капитал, Райффайзен Банк, Газпромбанк, инвестиционных компаний «Атон» и «БКС», представители инвестиционных фондов ProsperityCapital, EastCapital, AlfaCapitalAssetManagementCo, TKB BNP ParibasInvestmentPartners OAO.

В ходе встречи с представителями инвестсообщества генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал об основных аспектах актуализированной стратегии развития компании и ключевых инвестиционных проектах Группы ММК – в первую очередь, о масштабном техническом перевооружении агло-коксо-доменного передела, благодаря которому комбинат кардинально снизит техногенную нагрузку на окружающую среду.

Также Павел Шиляев представил аналитикам и инвесторам другие стратегические инициативы ПАО «ММК», связанные с повышением операционной и функциональной эффективности, расширением клиентоориентированных сервисов и цифровой трансформацией компании.

В рамках двухдневного визита на ММК аналитики и инвесторы посетили промплощадку комбината. Гости своими глазами увидели новейшие прокатные комплексы Магнитки: толстолистовой стан 5000, комплекс стана 2000 холодной прокатки, двухклетевой реверсивный стан 1700.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», также представители инвестсообщества посетили самую современную в России аглофабрику №5, оснащенную природоохранными сооружениями, соответствующими наилучшим доступным технологиям, и доменную печь №6.

Большое внимание в ходе ознакомительной экскурсии было уделено вопросам цифровизации на ММК. В частности, аналитики и инвесторы оценили технологии машинного зрения, применяемые в коксохимическом производстве, и познакомились с работой Центра обработки данных и центральной диспетчерской ПАО «ММК».

Помимо этого, гости совершили экскурсию по новым производственным объектам Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», входящего в Группу ММК, где за последние годы проведена масштабная модернизация производства.

ММК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатели первичных, территориальных и макрорегиональных организаций Профсоюза работни
27.09.2021

Работники связи УрФО обсудили в Челябинске актуальные вопросы развития профсоюзного движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Котова поручила своим заместителям направить обращение на крупные предприятия го
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ЖКХ
27.09.2021

Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки
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27.09.2021

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На дороги Челябинска вышел «Родительский патруль»

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Почему без каски? Челябинцы бурно обсуждают визит лося в промзону Металлургического района

22.09.2021 14:42

В Ленинском районе на сутки отключат воду

22.09.2021 14:40

В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова

22.09.2021 14:39

В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

22.09.2021 14:04

В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

22.09.2021 14:02

Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

22.09.2021 13:50

В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок