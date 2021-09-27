Перспективы развития ММК оценили аналитики инвестбанков и представители инвестфондов

Магнитогорский металлургический комбинат(Челябинская область) посетила с рабочим визитом группа аналитиков инвестиционных банков и фондов. Они встретились с руководством ПАО «ММК» и познакомились с производственным потенциалом компании.

В состав делегации, побывавшей на ММК, вошли аналитики банков ВТБ Капитал, Райффайзен Банк, Газпромбанк, инвестиционных компаний «Атон» и «БКС», представители инвестиционных фондов ProsperityCapital, EastCapital, AlfaCapitalAssetManagementCo, TKB BNP ParibasInvestmentPartners OAO.

В ходе встречи с представителями инвестсообщества генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал об основных аспектах актуализированной стратегии развития компании и ключевых инвестиционных проектах Группы ММК – в первую очередь, о масштабном техническом перевооружении агло-коксо-доменного передела, благодаря которому комбинат кардинально снизит техногенную нагрузку на окружающую среду.

Также Павел Шиляев представил аналитикам и инвесторам другие стратегические инициативы ПАО «ММК», связанные с повышением операционной и функциональной эффективности, расширением клиентоориентированных сервисов и цифровой трансформацией компании.

В рамках двухдневного визита на ММК аналитики и инвесторы посетили промплощадку комбината. Гости своими глазами увидели новейшие прокатные комплексы Магнитки: толстолистовой стан 5000, комплекс стана 2000 холодной прокатки, двухклетевой реверсивный стан 1700.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», также представители инвестсообщества посетили самую современную в России аглофабрику №5, оснащенную природоохранными сооружениями, соответствующими наилучшим доступным технологиям, и доменную печь №6.

Большое внимание в ходе ознакомительной экскурсии было уделено вопросам цифровизации на ММК. В частности, аналитики и инвесторы оценили технологии машинного зрения, применяемые в коксохимическом производстве, и познакомились с работой Центра обработки данных и центральной диспетчерской ПАО «ММК».

Помимо этого, гости совершили экскурсию по новым производственным объектам Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», входящего в Группу ММК, где за последние годы проведена масштабная модернизация производства.