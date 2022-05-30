Первый аукцион по КРТ жилой застройки в Челябинске состоится в конце июня

Аукцион по комплексному развитию территории (КРТ) жилой застройки в границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская и Уральская в Ленинском районе Челябинска состоится 29-го июня текущего года.

Эту дату назначил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города, сообщила сегодня, 30-го мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она напомнила, что распоряжение по проведению аукциона для заключения договора о КРТ было принято в мае 2022-го года.

«Это первое КРТ жилой застройки, которое мы выставляем на аукцион», - отметила Надежда Рыльская.

Начальная цена предмета аукциона, по ее словам, определена в соответствии с постановлением правительства Челябинской области и составляет шесть миллионов 150 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в аукционе стартует 30-го мая и продлится до 24-го июня включительно. По результатам проведения аукциона (если он состоится) до 29-го июля или до первого августа будет оформлен протокол.

На аппаратном совещании Надежда Рыльская напомнила также, что в настоящее время на вышеназванной территории расположено 17 многоквартирных домов общей площадью 10,6 тысячи квадратных метра, шесть из них – аварийные, в остальных 11-ти – степень износа превышает 55 процентов.

Общая площадь территории подлежащей комплексному развитию жилой застройки в Ленинском районе составляет 122,4 тысячи «квадратов».

По предварительным расчетам, здесь возможно строительство около 134-х тысяч квадратных метров жилого фонда. Также на территории в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская, Туркменская и Уральская предполагается размещение социальных объектов, в том числе общего и дошкольного образования.