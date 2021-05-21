21.05.2021
Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
21.05.2021
Челябинские аграрии успешно завершают посевную
21.05.2021
Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
21.05.2021
В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
21.05.2021
Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
21.05.2021
Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021