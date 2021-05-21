Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену

На 27% - до 827-ми - выросло в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество обращений представителей бизнеса к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову, - подчеркнул в своем ежегодном докладе на заседании комитета по экономической политике регионального Законодательного Собрания южно-уральский бизнес-омбудсмен.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, в заседании под председательством руководителя комитета по экономической

Политике ЗСО Евгения Илле приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Лазарев, заместитель председателя Владимир Павлов, глава регионального отделения «Деловой России», руководители практически всех комитетов ЗСО, вице-председатели регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ларин и Дмитрий Клеутин, представители прокуратуры, минэкономразвития, УФАС и УФНС.

Рекордное количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену было обусловлено пандемией коронавируса и предпринятыми в связи с ней мерами поддержки бизнеса. По 80% обращений, нарушения по которым подтвердились, заявители восстановлены в правах. В качестве третьего лица Александр Гончаров лично участвовал в судебных процессах по 42 –м делам. Предпринимательские обращения поступили из 27-ми южно-уральских муниципалитетов. Основными проблемами местного бизнеса были падение потребительского спроса, нехватка финансовых ресурсов и невозможность исполнять обязательства, высокие налоги, недостаточность мер господдержки и нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

Аппарат бизнес-омбудсмена направил в адрес губернатора и областного правительства 30

предложений по стабилизации экономической ситуации, большая часть

инициатив вошла в пакеты поддержки регионального бизнеса. Большая работа была проведена в сфере оценки регулирующего воздействия– на экспертизу поступило 32

законодательных акта, сформулировано 41 предложение по их совершенствованию, из которых 33 были приняты.