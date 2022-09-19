Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны

Руководитель по устойчивому развитию ПАО «ММК» (Челябинская область) Яна Врубель рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитогорска на VI Байкальском риск-форуме, который проходил в Иркутске с 12 по 16 сентября.

Представитель предприятия выступила в рамках секции «Устойчивое развитие. Взаимодействие с территориями присутствия» и в своей презентации «От индустриального центра к городу для жизни: вклад ММК в развитие Магнитогорска» рассказала о том, как компания занимается улучшением качества жизни в городе и какие мероприятия проводит для жителей региона.

Как отмечает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, развитие территории присутствия является одним из ключевых направлений устойчивого развития компании в области социальной сферы, интегрированным в действующую стратегию ПАО «ММК».

Компания стремится обеспечить комфортные условия для жителей Магнитогорска и соседних районов, большая часть которых – это ее работники и члены их семей. ММК принимает активное участие в благоустройстве города и в целом планирует свою деятельность, в том числе в сфере охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки, в рамках программ развития городской инфраструктуры и в тесном сотрудничестве с местными жителями и администрацией Магнитогорска.

Кроме того, комбинат активно занимается социальными проектами.

«В 2022 году ММК продолжил реализацию своей социальной политики и всего на реализацию социальных программ за первое полугодие направил около полутора миллиардов рублей по трем основным направлениям: социальные льготы и гарантии сотрудникам; благотворительные программы по поддержке ветеранов, материнства и многодетных семей, реализуемые через БФ «Металлург» и развитие территории присутствия, включая инвестиции в объекты культуры, спорта и здравоохранения», – рассказала Ярослава Врубель.

Она отметила, что в 2021 году Группой ПАО «ММК» на реализацию благотворительных программ и поддержку социальных объектов на территории Магнитогорска было направлено 1,2 миллиарда рублей. Компания инвестирует как в создание современной, качественной и удобной инфраструктуры для сотрудников и остальных жителей города, так и выделяет средства на прямую материальную поддержку людей и повышение их благосостояния.

Одним из самых заметных проектов последнего времени в Магнитогорске стало открытие объектов первой очереди парка «Притяжение». Эта масштабная инициатива по преобразованию городской среды была запущена и профинансирована председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым.

«Безусловно, «Притяжение» является большим инфраструктурным проектом, который способен повлиять на многие процессы в городе. Это и создание новых рабочих мест, и новые перспективы для города, и новые возможности для жителей», – подчеркнула Ярослава Врубель.

Свежее направление работы компании связано с просвещением и повышением осведомленности работников и жителей города в целом об устойчивом развитии, о его целях и о том, как любой человек может внести в него свой вклад. Как рассказала Ярослава Врубель, образовательный курс для широкой аудитории был разработан в 2021 году, а этой осенью планируется обучение второго потока.

Участники дискуссии, в том числе представители крупных российских компаний, обсудили роль бизнеса в расширении потенциала регионов присутствия, продвижение культуры социальной активности, сотрудничество бизнеса и общественных природоохранных объединений в создании инструментов экологического просвещения и образования, а также коммуникационные решения в работе с местными сообществами.