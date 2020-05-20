Прокурор и бизнес-омбудсмен разъяснили предпринимателям Челябинской области порядок действия мер антикризисной поддержки

В ходе состоявшейся в Челябинске офф-лайн конференции прокурор Челябинской области Виталий Лопин, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров, министр экономического развития Наталья Лугачева, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павел Рыжий и заместитель управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Банка России Наталья Кузьмина разъяснили предпринимателям Южного Урала порядок действия мер антикризисной поддержки.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, основной темой встречи были вопросы, связанные с финансовой поддержкой бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Сегодня она распространяется только на признанные пострадавшими отрасли, хотя от эпидемиологических мероприятий пострадали практически все виды бизнеса. Аппарат бизнес-омбудсмена разработал и направил в адрес губернатора Алексея Текслера и областного правительства два пакета предложенных предпринимателями антикризисных мер.

Среди них – компенсация работодателям зарплаты, выплаченной за нерабочие дни, расширение перечня пострадавших отраслей (причем, определять их нужно не по ОКВЭД, а по падению объема выручки) и включение в этот список аренды и управления имуществом, полное освобождение от налогов малого и среднего бизнеса, продление действия ЕНВД и другие. Отсрочку арендной платы за пользование государственным и муниципальным имуществом предприниматели могут получить уже сейчас.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подчеркнул, что в условиях пандемии абсолютно все проверки должны согласовываться контрольно-надзорными органами с прокуратурой. Глава надзорного ведомства поручил прокурорам на местах ликвидировать задолженность перед бизнесом, возникшую после исполнения муниципальных контрактов учреждений здравоохранения и контрактов ГУФСИН.

По словам заместителя управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Банка России Натальи Кузьминой, уже зафиксировано 934 обращения со стороны предпринимателей в банки о выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Более половины заявок одобрены на сумму более 133 миллионов рублей. Отказы связаны с неправильным оформлением документов. Поступило также более тысячи 200 предпринимательских обращений о предоставлении «кредитных каникул», при этом 74% заявок согласованы.