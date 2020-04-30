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Промышленная артиллерия поможет металлургам Челябинского цинкового завода сэкономить деньги

Экономика
Сегодня, 16:13

На входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе в рамках программы операционной трансформации прошло обучение сотрудников работе с промышленной пушкой Winchester.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», эксперимент по разрушению настылей (образований из тугоплавкой массы на кладке печи) в малых вельц-печах совместили с обучением сотрудников. До этого все расчеты по эффективности использования «индустриальной артиллерии» велись на бумаге и основывались на опыте других предприятий. 

Предположения подтвердились опытным путем - использовать подобные пушки выгодно. При переработке сырья в вельц-печах периодически происходит нарост кольцевых настылей. Они существенно уменьшают рабочее пространство печи (практически в три раза), снижая ее производительность. На малых печах настыли удаляли выжиганием, используя коксовую мелочь. Выжиг занимал более 12 часов, а расход кокосовой мелочи составлял минимум 20 тонн на удаление одной настыли. 

Использование промышленной пушки позволяет опытному стрелку легко разрушить настыль за два-три часа. Подготовка промышленной пушки к стрельбе занимает не более 15 минут и не требует больших усилий, несмотря на внушительный вес в 100 килограммов. 

Пушка оснащена глушителем, который значительно уменьшает шум выстрела. Для удаления настылей используются специальные патроны 8-го калибра (20,8 миллиметра). Скорость полета пули превышает 500 метров в секунду. Длина ствола пушки - один метр, дальность прицельного выстрела - до 100 метров. 

По мнению инженера управления развития ПАО «ЧЦЗ» Александра Ларионова, экономия коксовой мелочи при разрушении настылей составит почти четыре с половиной миллиона рублей в год на малых вельц-печах. Кроме того, за счет увеличения коэффициента технической готовности печи увеличится загрузка, что даст экономический эффект почти 7,4 миллиона рублей в год

 

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