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Реализация дорожной программы подходит к концу

Экономика
Сегодня, 14:08
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Реализация в Челябинске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги-2020» подходит к концу. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

В настоящее время на улице Молодогвардейцев, на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных, подрядная организации ООО «ДорстройГрупп» начала подготовительные работы – здесь обустроят безопасный тротуар, отвечающий всем необходимым требованиям.  Зона для пешеходов появится со стороны домов, имеющих нечетные номера.

По информации КДХ Челябинска, на данном участке подрядчик использует уже зарекомендовавшую себя технологию, предусматривающую применение специальных добавок, позволяющих осуществлять дорожные мероприятия при температуре до минус десяти градусов.

Эту технологию в Челябинске уже применили на улице Труда - в рамках благоустройства центральной части города.

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства, особенностью реализации нацпроекта БКАД в 2020-м году является комплексный подход к выполнению ремонтных мероприятий на объектах улично-дорожной сети города.

Так, подрядные организации не только ремонтируют верхний, изношенный слой асфальтобетонного покрытия проездной части, но и производят замену бортового камня, понижение бордюрного ограждения для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда (в том числе маломобильных групп населения), ремонтируют пешеходные тротуары.

По новому ГОСТу, для создания в столице Южного Урала безбарьерного пространства перед пешеходным переходом предусмотрено понижение бордюрного камня от ноля до полутора сантиметров.

Кроме того, нацпроектом БКАД предусмотрено устройство пандусов с применением тактильной плитки, укладка которой завершена к настоящему моменту на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.

Тем временем, эксперты ОНФ заявили о том, что все подрядные организации, реализующие в Челябинске федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», допускают нарушения.

Инициировав проведение - совместно с представителями профильных ведомств и служб - контрольного рейда по пяти улицам, за которые отвечают разные подрядные организации, активисты Народного фронта составили реестр выявленных нарушений.

 

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